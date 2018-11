Már drónnal is csempészik a cigarettát Ukrajnából, a magyar-ukrán határon a napokban, Csap-nál fogtak el egy cigarettacsempész-bandát.

A banda tagjai egy házi készítésű drónnal próbálták az olcsó dohányárut átjuttatni a határon. A határőrök a csempészeknél hőkamerákat és éjjellátót is találtak. A hatóságok 4500 doboz cigarettát foglaltak le, továbbá a csempészek felszerelését, amik között a házilag előállított drón irányításához szükséges eszközök mellett hőkamerát és éjjellátót is találtak. A hatóság egy Volkswagen kisbuszon is rajtaütött, amiből négy ember éppen egy drónt pakolt meg cigarettával.