Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra

2025. november 21., péntek 14:06 | MTI
havazás Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelem meteorológiai előrejelzések

A meteorológiai előrejelzések szerint szombat délelőttig a Bakony és az Északi-középhegység magasabb csúcsain tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó, továbbá a meteorológusok helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t pénteken.

  • Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra

A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok. Ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak - tartalmazza a közlemény. Ugyanakkor az út- és látási viszonyoknak, a télies körülmények között fokozott figyelmet igényel az autóvezetés, mert az autó megcsúszhat, ami a féktávolság jelentős növekedésével jár - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy indulás előtt célszerű meggyőződni a jármű műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről, amelynek elakadás esetén is elegendőnek kell lennie. Nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni, illetve érdemes élelmiszert, italt, plusz kabátot és egy takarót is bekészíteni az autóba - sorolták.

Az OKF arra kéri a közlekedőket, hogy kísérjék figyelemmel a hatóságoknak a téli időjárással kapcsolatos közleményeit. Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu weboldalon, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, az utinform.hu-n lehet tájékozódni. Azt is javasolják, hogy a közlekedők használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását a VÉSZ-t!

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Égen-földön keresik a nyolcéves fiút és édesapját

Égen-földön keresik a nyolcéves fiút és édesapját

 A rendelkezésre álló adatok szerint Steif Theodort, a nyolcéves fiút édesapja, Dvorak Jiri jogerős bírósági ítélet ellenére vitte magával és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak. A rendőrök jelenleg is keresik őket – számolt be a police.hu.
