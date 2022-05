Majális helyett lopni ment

Megosztás itt:

Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint betörtek az egyik felújítás alatt lévő tiszakécskei ingatlanba tegnap hajnalban.

Az idős sértett a rendőröknek elmondta, hogy hiába zárta le a házat – megvédve a betolakodóktól – a tolvaj lefeszítette a lakatokat az ajtókról és a kapuról egyaránt. Először a melléképületet rámolta ki, ahol összeszedett több kiló réz csövet, saválló huzal tekercset, egy kalapács szettet, valamint egy műanyag vödröt, benne több doboz mérőműszerrel. Ezután a lakásban is körülnézett, majd egy hátizsákkal, egy kabáttal valamint a többi zsákmánnyal együtt távozott.

Az egyenruhások elemezték a környék kameráinak felvételét és pár órán belül beazonosították a betörőt. A 23 éves helybélit tegnap este elfogták és őrizetbe vették. Gyanúsítotti kihallgatásán a férfi részletesen beszámolt a bűncselekmény elkövetésének körülményiről. Illetve azt is elmesélte, hogy élettársa magára hagyta az ünnepnapon, és ez olyan rosszul érintette, hogy elment italozni. Mikor hazafele tartott a szórakozásból, eszébe ötlött a felújítás alatt lévő ingatlan, valamint az, hogy korábban már járt ott, és kinézett magának pár holmit. Ekkor döntött úgy, hogy ismét körülnéz és most véghezviszi tervét. A férfinál végzett házkutatás alkalmával megtalálták az ellopott értékek nagyrészét és visszaadták a tulajdonosának. A tiszakécskei rendőrök vizsgálják, hogy a gyanúsított elkövetett-e más bűncselekményeket is.

Police.hu