Magyarországon több ponton is égett a száraz növényzet

Eloltották a lángokat a tűzoltók Vecsésen, ahol mintegy kilenc hektáron száraz gaz, aljnövényzet és bozótos égett, de elhúzódó utómunkálatokra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint már az utómunkálatokat végzik a vecsési Széchenyi utcánál, ahol a tűz épületeket is veszélyeztetett. A fővárosi hivatásos és a fővárosi, a fóti, a nagytarcsai, a rózsadombi, valamint a gyáli önkéntes tűzoltók 12 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. A munkálatok a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak.

Várpalotánál az erdő aljnövényzete gyulladt ki. Mintegy három hektáron ég az erdő aljnövényzete Várpalota közelében - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Csondor Henrietta elmondta: a tűz oltásában a pétfürdői, a székesfehérvári és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vesz részt.

Fotó: Shutterstock