Magyar nő holttestére bukkantak Hollandiában egy tetőcsomagtartóban

A hírportál tudósítása szerint a tetőcsomagtartót múlt hét hétfőn vette észre a vízben egy járókelő, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A 37 éves áldozatot már jó ideje keresték a rendőrök, mert eltűnt. A holttest megtalálása után a nő volt férjét, egy 52 éves asseni fogtechnikust pénteken őrizetbe vették. A rendőrség úgy véli, hogy a tetőcsomagtartót ő dobhatta bele a csatornába február 7-én, szombaton.

Egy szemtanú arról számolt be, hogy azon az estén egy furgon lámpáit látta világítani a helyszínen, és arra is figyelmes lett, hogy a gépkocsi vezetője a települést átszelő folyó hídjától nem messze egy nagyobb méretű, bőröndnek tűnő tárgyat dob a vízbe. A hatóságok szerint a 37 éves magyar nő tavaly februárban tűnt el. Édesapja a Dagblad van het Noorden című holland napilapnak azt mondta, hogy a család már 2020-ban bejelentette a nő eltűnését, és a rendőrség most arról tájékoztatta, hogy lánya körülbelül egy hónapja halhatott meg.

Az újság szerint a nő prostituáltként dolgozott és kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozhatott. A hatóságok egyelőre nem közölték a halál okát. A házaspár két gyermeket nevelt, de a gyermekvédelmi hatóságok 2019-ben kiemelték őket a családból.

MTI

