Magára hagyta epilepsziás fivérét egy roham során, vádat emeltek ellene

Grósz Tamás közölte, a férfit gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolják. A testvérpár rendszeresen italozott közös otthonukban. Ilyenkor gyakoriak voltak köztük a tettlegességig fajuló veszekedések.

A vádirat szerint az elkövető és testvére tavaly nyáron ismét összevesztek, ekkor a sértett epilepsziás rohamot kapott és összeesett házuk konyhájában. A terhelt, bízva abban, hogy testvére jobban lesz, őt otthagyta, és lefeküdt aludni. A sértettnél a roham miatt keringési és légzési elégtelenség lépett fel, amelyek következtében életét vesztette. Életét az időben érkező orvosi segítség menthette volna meg.

A férfi bűnösségének kérdésben a Szegedi Törvényszék fog dönteni – közölte az ügyész.

