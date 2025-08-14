Keresés

Magára hagyta epilepsziás fivérét egy roham során, vádat emeltek ellene

2025. augusztus 14., csütörtök 10:18 | MTI

Vádat emeltek egy makói férfival szemben, amiért egy epilepsziás roham során magára hagyta fivérét, aki életét vesztette - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a férfit gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolják. A testvérpár rendszeresen italozott közös otthonukban. Ilyenkor gyakoriak voltak köztük a tettlegességig fajuló veszekedések.

A vádirat szerint az elkövető és testvére tavaly nyáron ismét összevesztek, ekkor a sértett epilepsziás rohamot kapott és összeesett házuk konyhájában. A terhelt, bízva abban, hogy testvére jobban lesz, őt otthagyta, és lefeküdt aludni. A sértettnél a roham miatt keringési és légzési elégtelenség lépett fel, amelyek következtében életét vesztette. Életét az időben érkező orvosi segítség menthette volna meg.

A férfi bűnösségének kérdésben a Szegedi Törvényszék fog dönteni – közölte az ügyész. 

MTI

Szijjártó Péter: az Európai Unió megszűnt világpolitikai tényező lenni

Szijjártó Péter: az Európai Unió megszűnt világpolitikai tényező lenni

 Szijjártó Péter szerint az elmúlt években a brüsszeli vezetés békestratégia helyett háborús stratégiát folytatott, ennek következményeként az Európai Unió megszűnt világpolitikai tényező lenni. A külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című online-műsor csütörtöki adásában károsnak és veszélyesnek nevezte az elmúlt 3,5 év brüsszeli stratégiáját.

