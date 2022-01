Magához csalta, majd autóba tette a kiskutyát

Megosztás itt:

Egy kisméretű fajtatiszta kutyát csalogatott magához és tette be az autóba ismeretlen személy egy tiszaörsi kisbolt előtt 2022. január 7-én reggel. A tulajdonos szerint a kutyus az iskolába igyekvő gyermeke után szökött ki a kapun, de a buszra már nem tudta követni. A bejelentést követően a rendőrök adatgyűjtést végeztek, valamint elemezték a rendelkezésre álló kamerafelvételeket is, melynek eredményeképpen először a járművet, majd a feltételezett elkövetőt is azonosították. A rendőrök a 27 éves férfi tiszabői lakcímén végrehajtott kutatás során a kazánházban találták meg a négylábút, és visszaadták a tulajdonosának.

A Tiszafüredi Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetése miatt folytat eljárást.

Police.hu

kép: Police.hu

