Maga hívta a zsarukat a kisfiú, akit az anyja bezárt egy VIII. kerületi lakásba

Megosztás itt:

A lakásban rekedt kisfiú elmesélte: anyja bezárta őt a lakásba, mert „repülőzni ment” és csak három nap múlva tér majd haza, a vezetéknevét azonban nem tudta megmondani – olvasható a Zsaru Magazin Facebook-posztjában. A gyermek segítségére négy rendőr is a helyszínre sietett: a fiút az erkélyen keresztül hoztak le a Magdolnanegyed egyik új építésű társasházának második emeletéről, méghozzá a katasztrófavédelmesek együttműködésével.

Nem mindennapi akció

Az utca és a házszám stimmelt, de a gyerek rosszul adta meg az emelet és a lakás számát, illetve azt sem közölte, hogy a két lépcsőház közül melyikben keressük

– idézi a bejegyzés Gombos László őrnagyot, a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokát.

– A bejutás nehézkes volt, egy hazaérkező lakó engedett be minket. Ezután kettéváltunk. Én az A, Darnyi Szabolcs főtörzszászlós pedig a B lépcsőházban ment fel a megadott emelet és ajtó alatti ingatlanhoz, de csengetésünkre és kopogtatásunkra senki sem reagált. A szomszédoknál is próbálkoztunk, és egymástól függetlenül megtudtuk, hogy a két lakás közül egyikben sem él anya a gyerekével. Szerencsére gyorsan kiderítettük, hogy az egyik második emeleti apartmanba költözött nemrég egy nő és egy kisfiú.

Odamentünk, bekopogtunk, és hamarosan kiszólt egy gyerekhang.

Miután tisztáztuk, hogy ő telefonált, az ajtón keresztül elmondtam neki, hogy a rendőrségtől vagyunk, és azért jöttünk, hogy segítsünk neki – magyarázta a rendőrtiszt, hozzátéve, hogy ekkor ért a helyszínre egy másik tagállomás.

Páncél sem állhatta útjukat

– A 16 ponton záró páncélajtó kiemelése a katasztrófavédők számára is nehéz lett volna, mégis azt kértük a tevékenységirányítási központ munkatársától, hogy küldjön tűzoltókat a helyszínre, mert felismertük, hogy a belső udvarról létrákkal elérhető az erkély – legalábbis a poszt e szavakkal hivatkozik a Kárpáti Tibor zászlós, vagyis a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja által elmondottakra, akinek társa időközben lement a dupla lépcsőház földszintjére.

– A lakásnál nem volt névtábla, és bár a számozás alapján az ingatlanhoz tartozó postaládát megtaláltam, de név nem volt rajta – tette hozzá a bejegyzés tanúsága szerint Varga Alexandra hadnagy, a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályának szabálysértési előadója.

A fiúcska az édesanyját a keresztnevén emlegette, viszont az ő családnevét sem tudta. Így is keresgélni kezdtünk a Facebookon, de nem találtunk rá. Érdekes módon a lakók nem tudtak a nőről használható személyleírást adni, nem nagyon látták. Csak abban voltak biztosak, hogy a gyereket az erkélyen már látták

– részletezte a rendőrnő, aki szerint a tűzoltók ezalatt érkeztek meg a létrákkal.

Macedónok voltak

– Mielőtt felmásztunk, elmondtuk a gyereknek, hogy azért megyünk fel hozzá, hogy a segítségünkkel könnyebben le tudjon jönni. Nyugodt volt, az is maradt. Hárman is felmentünk, de mielőtt lehoztuk volna, kerestünk a lakásban valamit, egy hivatalos levelet, hogy lássuk a bérlő nevét – folytatta Gombos László, hozzátéve, hogy hamar előkerült egy ilyen irat, és a nő nevét rögtön továbbították is a központba.

Mindez alatt Egri Judit törzszászlós, ügyeletes operátor az elérhető nyilvántartásokban kutatva ráakadt az északmacedón állampolgárra, akit egy órával később el is ért telefonon: kiderült, a nő Budapesten tartózkodott. Mint elmondta, csak mosodába ment, két óra elteltével pedig haza is ért – ekkorra a gyerek már odalent volt.

Kiderült: autista a fiú

– A fiúcska kedves, közvetlen és együttműködő volt, de a vele való kommunikáció kihívást jelentett – magyarázta a bejegyzés szerint Varga Alexandra hadnagy.

Nekünk is elmondta, hogy az anyukája „elment repülőzni”, de nem tudtuk meg tőle, ezt hogy érti. Átváltott angolra, de azon a nyelven sem adott érthető választ. Más körülmények is arra utaltak, hogy sajátos nevelési igényű gyerek lehet, ezért a továbbiakban nem kérdezgettük, csak szóval tartottuk. Adtunk neki folyadékot, banánt, és együtt vártuk meg az anyukáját

– tette hozzá a rendőrtiszt.

A kisfiú délután 3 óra után tárcsázta a 112-t, az anyja pedig fél 7-re ért haza: miután a nő elmondta, hogy a fia autista,

a zsaruk bevitték őt a 8. kerületi rendőrkapitányságra, ahol kiskorú veszélyeztetése miatt indult ellene eljárás,

melynek időtartamára a fiút a gyermekjóléti szolgálat vette védelmébe.

Borsonline