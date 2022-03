Madeleine McCann ügye: óriási bejelentést tett a rendőrség

Megosztás itt:

Bár az ügyben az évek során több szóba jöhető gyanúsított neve is felmerült - köztük a szülőké -, a hatóságok most fontos bejelentést tettek: a nyomozás költségvetési kerete március végéig tart, ezután nem nyomoznak tovább aktívan. Az ügy persze sosem lesz döglött akta, de aktív nyomozás csak akkor kezdődhet újra, ha különleges új bizonyítékok merülnek fel a kislány eltűnésének ügyében.

hirdetés

A Maddie-eset jelenlegi fő gyanúsítottja a 43 éves Christian Brueckner, aki jelenleg nemi erőszak miatt tölti a börtönbüntetését. A férfi ellen több közvetett bizonyíték is felmerült, bár a német ügyészség már "konkrét bizonyítékokat" is emleget.

A férfi is Praia da Luzban tartózkodott a gyerek eltűnésének estéjén. Hogy a gyermek életben van-e vagy meghalt az eltűnése után, ma is vitatják, de az utóbbi felvetést a rendőrség is valószínűbbnek tartja.

A Madeleine McCann utáni nyomozás az elmúlt másfél évtizedben tizenhárom millió fontba, azaz közel hatmilliárd forintba került.

Bors