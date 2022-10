Lúgos támadás: Képtelen kimondani bántalmazója nevét Renner Erika

Megosztás itt:

Renner Erika nevét az ország a „lúgos” orvos támadásának áldozataként ismerte meg. Erikát D. Tóth Kriszta a Markó utcai bíróságok épületétől vitte abba a bisztróba, ahol a tárgyalások után gyűltek össze a szeretteivel, barátaival. A bisztróban Erika párja, Attila várta őket.

Erika arról is mesélt, hogyan alakult a kapcsolatuk az őt ért óriási trauma árnyékában, de arról is, hogy mit tudott már letenni a terhei közül. Sőt, az interjúból az is kiderül, hogy egy új projekten dolgoznak éppen: sorozat készül a történtekről.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy bár mindez lassan 10 éve történt, a trauma mai napig rányomja a bélyegét a nő mindennapjaira.

– Ennek az egésznek ugye még mindig nincs vége, hiszen még jövök november 11.-én – mondja a műsorban.

Egy rágalmazási eljárásról van szó, ugyanis Erika jelenlegi párját, Attilát gyanúsították meg azzal, hogy igazából ő követte el a szörnyű csonkítást.

Ez a bizonyos levél, amit a Kúriára adtak be. Egy volt rendőr írt a börtönből, hogy Attila volt az elkövető. Ennek már 3 éve. Nagyon remélem, hogy már születik ott is egy ítélet, ugyanis már mindenkit meghallgattak. Nem szeretnék már az ügyben többet idejönni, ami szerintem érthető

– magyarázza Erika.

Ha ez mind nem lenne elég, Erikának még egy zaklatója is akadt az ügy miatt, akit szerencsére már lecsuktak és most lesz a vád kihirdetése.

Soha nem mondom ki az elkövetőm nevét, mert nem megy. Sokat dolgoztunk ezen a pszichológusommal is, de valamiért még mindig képtelen vagyok rá. Nekem Ő az elkövető, engem ez bánt. Nekem 10 évvel ezelőtt az volt a legfontosabb, hogy ezzel az emberrel soha ne kelljen újra találkoznom és ne kelljen róla tudnom

- mondja könnyek között.

A videóból az is kiderül, hogy míg Erika mindennapjaiban mai napig megjelennek ennek a hatásai, az elkövető jövőre szabadulhat a börtönből.

Borsonline