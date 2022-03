Lezárt ügyek: Egy gyanúsított, 12 bűncselekmény

Megosztás itt:

Lopás, garázdaság, zaklatás és magánlaksértés vétségek – összesen 12 alkalommal történt - elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy 17 éves rudabányai fiúval szemben.

A gyanúsított 2021. március 19-e és július 3-a között követte el a bűncselekményeket, amelyek során Rudabányán egy családi házba tört be, ahonnan háztartási készülékeket tulajdonított el, míg egy helyi boltból, illetve egy ormosbányai és egy budapesti üzletből – némelyikbe többször is visszatérve – különböző alkoholokat lopott.

Ormosbányán, Kazincbarcikán és Rudabányán több személyt is bántalmazott, előfordult, hogy erőszakkal ment be haragosa lakásába, akit megfenyegetett, de a saját édesanyját is egy késsel a kezében kergette ki az otthonából.

A rendőrség a gyanúsítottat 2021. július 13-án őrizetbe vette, majd a bíróság letartóztatta.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

