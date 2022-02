Lezárt ügy: Nem csak fosztott, lopott is

Megosztás itt:

Iszogatni ment át szomszédjához egy 35 éves keceli férfi tavaly novemberben. Az összejövetel azonban rossz véget ért: a házigazda nem töltött cigarettát a férfi kérése ellenére, ezért az nekiesett. A vendég több alkalommal is megütötte ivócimboráját, aki ennek hatására megszédült és hanyatt esett. A következő pillanatban már a vendéglátója telefonjával menekült a helyszínről az agresszív férfi. A rendőrök pár órán belül elfogták a kifosztót és őrizetbe vették.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A nyomozás során kiderült, hogy nem csak a sértett készülékét vette magához a gyanúsított, hanem volt ideje az ezüst fülbevalóját is kilopni füléből. Arra is fény derült, hogy a férfinak több is van a rovásán. A kiskőrösi nyomozók úgy gyanítják, hogy pár nappal a kifosztás előtt kerékpárt lopott egy keceli ház udvarából. Az egyenruhások megtalálták a kétkerekűt, valamint a telefont, melyeket lefoglaltak és visszaadtak a tulajdonosoknak. A bűncselekmények vizsgálatát befejezték a rendőrök, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészség részére.

Police.hu

kép: Police.hu

hirdetés

hirdetés