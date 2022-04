Lezárt akta: mikor bementem még megvolt

Megosztás itt:

Kannákba tankolt 200 liter gázolajat és 90 liter benzint egy 65 éves férfi Kunszentmiklóson, amit munkahelyének telephelyére készült vinni 2021. augusztus 13-án kora reggel. Ám mielőtt beért volna a munkába, gondolta, megáll reggelit venni az egyik pékségben. Az autót leállította az üzlet előtt, de a kulcsot a kocsiban hagyta, elvégre csak egy pillanatra megy be. Azonban az ördög sosem alszik: ez az idő is elég volt arra, hogy valaki elkösse a kocsit, benne a több száz liter üzemanyaggal. A férfi kétségbeesetten értesítette a rendőröket, akik azonnal a jármű felkutatásába kezdtek. Pár nappal később Dömsödön találták meg az autót, majd a tolvaj is előkerült.

A 26 éves szanki férfit gyanúsítottként hallgatták ki, aminek során elmondta, hogy Budapestről tartott hazafelé, amikor elkezdett kifogyni az üzemanyag a kocsijából. Ekkor támadt az ötlete, hogy leteszi a kocsiját az egyik útközbeni településen és keres másikat, amivel folytathatja útját. Így pont kapóra jött a pékség előtt parkoló autó, amiben még a kulcsot is benne hagyta a gazdája. Mivel üzemanyagból sem volt hiány, kocsikázott még egyet a fővárosban a tolvaj és csak utána ment haza. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi ráadásul el van tiltva a vezetéstől, ezért járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség és lopás vétség miatt is felelnie kell. Az ügy vizsgálatát befejezték a kunszentmiklósi rendőrök, és az iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek.

Police.hu

kép: Police.hu