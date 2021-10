Lezárt akta: konfliktuskezelés, mint büntetőjogi kategória

Megosztás itt:

Egy 35 éves nő tett bejelentést 2020. január 24-én, mivel 36 éves élettársa közös éveik alatt, eldurvult vitáik hevében többször becsmérelte, megalázó illetve fenyegető kijelentésekkel illette, egyszer megpofozta, volt, hogy az ágyból rángatta ki, vagy szöveges üzenetekben fenyegette megöléssel. Veszekedéseiknek sokszor közös gyermekük is fültanúja volt, akinek érzelmi fejlődését - az eljárás során kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő véleménye alapján - a hallottak és a megélt élethelyzetek súlyos fokban veszélyeztették. A szakértő a sértettnél az élettárs személyéhez és konfliktusaikhoz köthető traumatizáló hatást állapított meg.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A dunakeszi nyomozók a felkutatott és kihallgatott tanúk vallomása, valamint az egyéb bizonyítékok beszerzését követően elszámoltatták a 36 éves férfit.

C. Tibor első kihallgatásán a terhére rótt bűncselekményt nem ismerte be, a gyanúsítás ellen panaszt tett, állítása szerint nem úgy követte el. A későbbiekben a fenyegető magatartást, valamint azt is beismerte, hogy egyszer megpofozta élettársát. Védekezésében elmondta, hogy „a konfliktusokat így kezeltem, kezeltük, de tanultam belőle”.

A 36 éves férfival szemben zaklatás, kiskorú veszélyeztetése bűntettének, valamint kapcsolati erőszak vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya befejezte, az ügy iratait átadta az ügyészségnek.

Police.hu

Kép:Police.hu