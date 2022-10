Lezárt akta: Ideiglenes profilváltás

Megosztás itt:

A gyanú szerint K. József és V. Gyula a cibakházi T. Imrétől szerezte be 2020 júniusától a „csillám” és a „kristály” fantázia nevű új pszichoaktív anyagot - alkalmanként legalább 200 gramm kiszerelésben, 4.000 forint / gramm áron.

A cuccot aztán saját ügyfélkörüknek porciózva értékesítették, pakkonként 1000 forintot kérve. A tápiószelei családját képviselő M. Istvánt kiszolgálva nagyobb mennyiségben is árultak egyszerre, ilyenkor grammonként 12 ezret tettek zsebre. Busás bevételükből fedezték az újabb adagok vásárlását, illetve életkörülményeiket. Előfordult, hogy egy nap alatt 300 000 forinttal nőtt kasszájuk tartalma. K. József például közel 10 millió forint haszonra tett szert a néhány hónap alatt.

A nyomozók a hálózat feltérképezése közben arra is rájöttek, hogy M. István a drogból többször adott át fiatalkorú fiának, valamint többször rá is vette a cucc beszerzésére. Azt is tisztázták, hogy a hálózat csúcsa T. Imre, az ő termékét értékesítette K. József ügyfeleinek, valamint a szervezetben alacsonyabb szintet képviselő dílereknek. Mint például V. Gyulának és a 30 éves T. Nikolettnek, akik már „csak” fogyasztóknak adták tovább a kristályt.

A gyanúsítottak lakóhelyén 1,7 millió forintot, két személygépkocsit, 338 gramm szert, zálogjegyeket, mobiltelefonokat, az illegális szer használatához, adagolásához szükséges eszközöket foglaltak le, de kerültek a bűnjelraktárba eredetileg kézkrémeket tartalmazó, mára azonban gyanús fehér porral töltött dobozkák is.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya az öt gyanúsítottal szemben bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatta le az eljárást, az iratokat átadták az ügyészségnek.