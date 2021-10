Lezárt akta: Csaló szomszédság

Megosztás itt:

Egy 82 éves asszony tett feljelentést a rendőrségen 2019 novemberében, mivel korábbi szomszédjai rávették őt és fiát, hogy fóti otthonukra aláírjanak egy szerződést, aminek sem elolvasására, sem értelmezésére nem adtak lehetőséget. A házaspár „tartási szerződésként” emlegette az aláírásra előkészített papírokat, amely állítása szerint biztosítja, hogy ha az idős asszony meghal, beteg fiáról élete végéig gondoskodnak. Az anya biztonságban akarta tudni ellátásra szoruló gyermekét, ezért ő is és fia is aláírták az „eltartási” szerződést. Gyermekének még segítettek is a pártfogók, önállóan írásra képtelen, ezért készséggel fogták és vezették a kezét a szignóhoz. Az idős asszonyban később tudatosult, hogy az aláírt és kikényszerített szerződés alapján a közel 15 millió forintos ingatlan tulajdonjoga átszállt a szomszéd házaspárra.

A házaspár csalási szándéka jól tetten érhető volt: a szerződés aláírását követően többször átvettek áldozataiktól különböző összegeket rezsi csekkeket befizetésére, ám ezt nem teljesítették, ami több hónapos gázszámla elmaradást eredményezett.

A 31 éves férj és azonos korú felesége tagadta a terhére rótt bűncselekményt, a gyanúsítás ellen panasszal éltek. Állították: a szerződéskötés előtt a vételárat részletekben megfizették és a szerződéskötés óta segítik őket, a feleség mindig eljár bevásárolni, és a csekkeket feladják.

A házaspár ellen a csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Dunakeszi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya befejezte, az ügy iratait átadta az ügyészségnek.

Police.hu

Kép: Police.hu