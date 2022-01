Lezárt akta: A vendégseregben volt a tolvaj

Megosztás itt:

Egy ismerőse keresztelőjére ment egy dunaújvárosi asszony tavaly szeptember 4-én. A szertartást eszem-iszom követte az egyik solti pincében. Az eseményen több mint huszan vettek részt, azonban ahogy esteledett egyre fogyatkozott a létszám, míg végül csak öten maradtak. A nő is indulni készült, ezért megkérte lányát, hogy menjen érte. Fuvarját az udvaron várta, eközben őrizetlenül hagyta táskáját az egyik asztalon. Amikor indult a holmijáért, észrevette, hogy időközben azt elvitte valaki. Hosszas keresés után az egyik még jelenlévő vendég találta meg a táskát, azonban hiányzott belőle az asszony elektromos cigarettakészlete és a pénztárcája 24.000 forinttal. A megtaláló azt mondta, hogy nem messze, az úton eldobva lelt az eltűnt holmira, amiben akkor már csak az okmányok voltak. A történet gyanús volt a sértettnek, így értesítette a rendőrséget.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A nyomozás során kiderült, hogy a megtaláló egyben a tolvaj. A férfi először ellopta az asztalról az értékeket, hazament, és az udvaron egy zacskóba rejtette. Majd visszament a vendégségbe a már kifosztott „talált tárggyal”. Arra is fény derült, hogy egy 50.000 forintot rejtő borítékot is ellopott, amit korábban ajándékba adott párjával a keresztelőre. A tolvajt elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a Solti Rendőrőrs nyomozói. A 39 éves helybéli beismerő vallomást tett, és megtérítette az okozott kárt a sértetteknek. A férfivel szemben szabálysértési és büntetőeljárást is folytattak a lopások miatt. Az egyenruhások befejezték a nyomozást, és az iratokat megküldték az illetékes ügyészség, valamint bíróság részére.

Police.hu

kép: Police.hu

hirdetés

hirdetés