Letettem az energiaitalt és elvonási tüneteim vannak - döbbenetes dolgokról számoltak be a fiatalok

Az energiaitalok legálisak, mégis egyes embereknél súlyos elvonási tüneteket okozhatnak, ha abbahagyják a fogyasztásukat. A dohánytermékekkel ellentétben ráadásul 18 éves kor alatt is megvásárolhatóak, így a fiatalokra a legveszélyesebbek. Hihetetlen sztorikról számoltak be egy Facebook csoportban, ahol a beszélgetés annak kapcsán robbant ki, hogy egyikőjük durva elvonási tünetekkel küzd. A párbeszéd elindítója februárban vált meg végleg az általa kedvelt koffeintartalmú italtól, de még mindig küzd az elvonási tünetekkel. Nem véletlenül tette le, súlyos betegség alakult ki nála tőle. „Ettől lett aurás migrénem. Senkinek sem kívánom. Látótér kieséssel, beszédzavarral és féloldali zsibbadással jár” – írta a lány, akit sokan saját, rémisztő történetükkel próbáltak meg vigasztalni.

„Még mindig jobb az elvonási tünet, mint pulzuscsökkentőt szedni. Én valószínűleg életem végéig szedhetem ezt a gyógyszert, és csak koffeinmentes dolgokat ihatok. Az elején nagyon durva elvonási tüneteim voltak, de az már elmúlt, én már másfél éve nem iszok. Hosszútávon nem kifizetődő a sok koffein” – írta egy tapasztalt, korábbi energiaitalozó. „Cirka fél év, és elmúlnak az elvonási tünetek” – nyugtatta más.

„Rám eleinte nem hatott, 16 éves koromtól napi 3-4 energiaitalt is megittam. 20 éves koromra koffeinfüggő lettem. Aztán egyszer szorítani kezdett a mellkasom, 200-as pulzusom lett. Akkor nagyon megijedtem, azóta nem iszok. Egy hónapig nagyon rossz volt, miután letettem, de azóta könnyebben felkelek reggelente is” – írta más, akinek ijesztő tünetei lettek.

Olyan is akad, akinek vérnyomáscsökkentőt is kell szednie a mértéktelen fogyasztás miatt. „Gyári melós voltam, heti 6 nap 12 óra. Minden nap megittam hat kávét és két energiaitalt. Most pedig vérnyomáscsökkentőt és pulzuscsökkentőt is kell szednem, mert a szívem bal kamrája és bal billentyűje olyan szinten tönkrement, hogy ha nem szedem a gyógyszert, akkor 100+ a pulzusom, szorít a mellkasom és 170-180-as a vérnyomásom. Azóta egy kortyot sem ittam, kávét is hígítom tejjel. Örülj, hogy megszabadultál tőle…” – írta egy szintén tapasztalt.

Bár már a szakemberek is figyelmeztettek sokszor az energiaitalok veszélyeire, gyakran látni, hogy a 18 év alattiak már reggelente energiaitallal a kezükben mászkálnak, és első útjuk a boltba vezet, hogy beszerezzék az első dózist.

„Egy kis doboz energiaital, fajtájától függően akár annyi koffeint is tartalmazhat, mint négy csésze kávé. Fontos tudni, hogy a koffeintartalmú energiaital nagymértékben megemeli a vérnyomást és a pulzusszámot, emellett szívdobogás érzést, a centrális idegrendszerben pedig stimulációt okoz, de szívritmuszavart is előidézhet. Akinek ráadásul fel nem ismert, veleszületett szívrendellenessége van, vállalnia kell a kockázatot, hogy egyetlen doboznyi energiaital olyan ritmuszavart generálhat, ami akár végzetes is lehet. Ezek a termékek a szív mellett a májat és a vesét is megterhelik, vízhajtó hatásuk miatt pedig kiszáradást okozhatnak. Aki pedig nap mint nap nagy mennyiségben issza, annak szervezetében felhalmozódik a koffein toxikus hatása. Ráadásul éppen magas koffein tartalma miatt a rendszeres fogyasztók hozzászokhatnak, ekkor pedig e nélkül már elvonási tünetek (fejfájás, erős fáradtság, remegés, depresszió, rosszullét) jelentkezhetnek” – hívta fel a figyelmet korábban dr. Maurovich-Horvat Pál kardiológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika adjunktusa.

