„Letettem a fiamat aludni, az életéért küzdve ébredt fel” – zokogta a kétségbeesett anyuka

Megosztás itt:

Egy anya leírta azt a rémisztő pillanatot, amikor fia az életéért küzdve ébredt fel a szundikálásból. A kis Arlo egész éjszaka rosszul volt, hevesen hányt. Az éjszaka után, reggel sikerült elszundítania. Amint felébredt, első útja anyukájához vezetett, akit meg akart ölelni. A 30 éves Sadie Osbornenak viszont azonnal szemet szúrt, hogy valami nem stimmel. Arlo ugyanis dezorientáltnak tűnt és láza is volt. Mire észbe kapott, a kisfia szemei befordultak és rohamot kapott.

Az anya kirohant édesapjához segítséget kérni, majd felhívták a mentőket. Arlora nagypapája karjai között tört rá a második rohama, pillanatokon belül teljesen elkékült.

– Letettem a fiamat aludni, az életéért küzdve ébredt fel. Életem leghosszabb pillanatai voltak. Minden olyan gyorsan történt, úgy éreztem, mintha a kisfiam halálát nézném. Amikor apukám le akarta fektetni Arlót a földre, csak annyit mondott: elszenderült. Ez volt a legnagyobb fájdalom, amit valaha is átéltem, a gondolat, hogy a kisbabám meghalt – emlékezett vissza a drámai pillanatokra az anyuka.

- Őszintén szólva nem tudnám megmondani, hogy mennyi ideig tartott ez az egész, csak arra emlékszem, hogy Arlo elkezdte ellökni a kezemet, miközben mellkaskompressziót végeztem rajta – tette hozzá Sadie.

Anyát és fiát is kórházba vitték, ahol 24 órán át maradtak. Úgy vélik, hogy Arlo lázas rohamban szenvedett. Jelenleg időpontra várnak Arlo további vizsgálataihoz. A család most pénzt próbál gyűjteni, hogy falujukban, Sancreedben is legyen egy defibrillátor. Kétezer fontot kell összegyűjteniük a készülék megvásárlásához. Amint összegyűlik az összeg, a készüléket a faluház előtt fogják elhelyezni.

Borsonline