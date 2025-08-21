Keresés

Letartóztatták Renner Erika zaklatóját

2025. augusztus 21., csütörtök 15:57 | MTI
Renner Erika "lúgos orvos" zaklató férfi

Emberölés előkészületének gyanúja miatt a Fővárosi Főügyészség indítványozta a "lúgos orvos" áldozatát zaklató férfi letartóztatását - közölte a vádhatóság csütörtökön az MTI-vel.

  • Letartóztatták Renner Erika zaklatóját

Azt írták, a főügyészség a sértettet évek óta kitartóan zaklató férfival szemben súlyos, élet elleni bűncselekmény miatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben végrehajtandó kényszerintézkedés elrendelését indítványozza.

Az eljárás adatai szerint a férfi figyelemmel kísérte a lúgos orvosként közismertté vált férfi ellen folytatott bűnügyet, és arról sajátos, a jogerős ítélettől eltérő meggyőződése alakult ki, amely egyre inkább a rögeszméjévé vált. Megszerezte a sértett lakcímét, és a nőt több különböző módon és fórumon is zaklatta, emiatt ellene több büntetőeljárás is indult, érdemi büntetőjogi felelősségre vonásának azonban törvényi akadálya volt.

A megalapozott gyanú szerint a férfi "növekvő indulatában elhatározta, hogy megöli a nőt". Augusztus 19-én késő délután a lakásához ment, és kaputelefonon közölte a sértett élettársával, hogy ha legközelebb erre jön, kioltja a nő életét, majd távozott - közölte a főügyészség.

Az emberölés előkészületével gyanúsított férfi letartóztatását azért indítványozták, hogy ne követhessen el újabb bűncselekményeket.

A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelje végrehajtani.

A nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt a letartóztatásról - közölte a főügyészség.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

