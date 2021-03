Letartóztatták a NAV egyik felsővezetőjét

Amikor eléri az átoltottság a 2,5 millió embert, el lehet kezdeni az újraindítást - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő közölte: a jelenleg hatályban lévő korlátozások változatlan formában hétfőtől még egy hétig biztosan fennmaradnak. 10 759 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 549 839-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 213 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 841 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már több mint 1 millió 477 ezer fő a beoltottak száma, csaknem 444,5 ezren már a második oltását is megkapták. A regisztrált időseknek már több mint a fele megkapta a védőoltást - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A baloldali fővárosi kerületek nem biztosítanak munkatársakat a koronavírus elleni oltáshoz - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Védett tanú vallott arról, hogy a bűnszövetségben elkövetett több milliárdos költségvetési csalással vádolt DK-s Czeglédy Csaba állta a baloldal kampányait. A tanú szerint 2015-ben Kész Zoltánnak, a DK és az MSZP jelöltjének kampányát is Czeglédy szervezte, amelyben diákokkal is munkát végeztetett. Az Alapjogokért Központ levélben fordult az Európai Parlament és az Európai Bizottság tagjaihoz a Momentum elnökének, Fekete-Győr András újságírókat fenyegető kijelentései miatt. Ingyenesen letölthető tervrajzokkal segítik az építkező családokat, jelenleg negyven mintaterv közül lehet választani - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Egyre jobb a magyar felsőoktatás, jelentős fejlesztési források érkeznek a gazdaság-újraindítási akcióterv keretében a magyar felsőoktatásba, ezért nő a jelentkezők száma - mondta Hankó Balázs, az ITM helyettes államtitkára. A koronavírus-járvány okozta kihívások ellenére is beruházási rekordot döntött tavaly Magyarország, mert 1494 vállalat kötelezte el magát fejlesztések mellett - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A járvány okozta különleges megpróbáltatások ellenére is erős maradt a hazai élelmiszeripar, amelynek termelési értéke nyolc százalékkal nőtt tavaly - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Adóügyekben is meg kell védenünk a szuverenitásunkat - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Tállai András arra reagált, az EU Bírósága kimondta: a magyar reklámadó nem sérti az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogot A világon 121,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 69 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A kínai Sinopharm koronavírus elleni védőoltása további kétmillió adagjának megvásárlásáról írtak alá szerződést szerb és kínai illetékesek, így Belgrád már négymillió adag kínai oltást vásárolt. Nemzeti szinten kell gondoskodni az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz oltóanyag beszerzéséről, ha az Európai Unió nem lép - mondta a német egészségügyi miniszter. Ismét robbanásszerűen emelkedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, és nincs elég oltóanyag a járvány újabb hullámának feltartóztatásához - mondták egészségügyi vezetők Berlinben. Bécsben elhalasztják a nem sürgős, tervezhető műtéteket a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek emelkedő száma miatt, hogy szükség esetén biztosítani tudják a megfelelő számú ágykapacitást a kórházakban. Nyílt párbeszédet, nem pedig vitát javasol amerikai hivatali partnerének, Joe Bidennek Vlagyimir Putyin orosz elnök - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Törökország legalább négy városában indult terrorellenes razzia, amelynek keretében több tucat embert, köztük kurdbarát politikusokat vett őrizetbe a rendőrség. Emmanuel Macron francia államfő szerint Iránnak abba kell hagynia a nyomásgyakorlást azzal, hogy sorozatosan megsérti az iráni atomprogrammal kapcsolatban 2015-ben kötött nemzetközi megállapodást. Görögországban idén hivatalosan május 14-től kezdődik az idegenforgalmi szezon, határait azonban várhatóan már április közepétől megnyitja az Európai Unióból érkező turisták előtt - jelentette be Harisz Theoharisz idegenforgalmi miniszter. Nemzetközi együttműködéssel több mint két kilogramm amfetamint foglaltak le egy balatonfüredi férfitól, aki a darkneten kriptovalutáért vásárolta a kábítószert - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Kétszázötvenmillió forint értékű hamis ruhát és parfümöt foglaltak le a NAV munkatársai Budapesten. Kétmilliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt rendelte el négy ember letartóztatását a Pécsi Járásbíróság. Mérőóra-leolvasás ürügyén csalók próbálhatnak bejutni az otthonokba, magukat egy-egy energia- vagy közműszolgáltató cég munkatársainak kiadva - figyelmeztet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A rendőrség továbbra is fellép a korlátozások megszegőivel, a gyűlések szervezőivel és résztvevőivel szemben - jelentette ki Gál Kristóf, az ORFK szóvivője. Március 20-án szombaton este 8 óra és március 21-én vasárnap reggel 8 óra között informatikai fejlesztést hajtanak végre az útdíjfizetési rendszerben, így a megszokott értékesítési szolgáltatások (e-matrica, e-útdíj) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Döntött az Európai Úszószövetség: Budapest lesz a házigazdája a női vízilabda Euroliga négyes döntőjének. Labdarúgó Bajnokok Ligája: A negyeddöntő párosítása:Bayern München - Paris Saint-Germain, Manchester City - Borussia Dortmund, FC Porto - Chelsea, Real Madrid - FC Liverpool A labdarúgó Bajnokok Ligája döntőt május 29-én, Isztambulban rendezik. Barka Emese elveszítette negyeddöntőjét, így a szabadfogásúak után a magyar női csapatnak sem sikerült kvótát szereznie az európai birkózók BOK Csarnokban zajló olimpiai kvalifikációs versenyén.