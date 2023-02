Letartóztatták a József körúti gázolás gyanúsítottját

Megosztás itt:

A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a megalapozott gyanú szerint a terhelt vasárnap éjjel két órakor a Baross utcai kereszteződésnél elvesztette uralmát a gépkocsija felett, ami megcsúszott, majd a villamosmegálló utasvárójának ütközött és halálra gázolt egy ott tartózkodó gyalogost.

Ismertetésük szerint a kocsi ezután tovább sodródott, végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg. A rendőrök által a helyszínen elvégzett légalkoholmérés a gyanúsítottnál pozitív eredményt mutatott, a sofőr a helyszínen elismerte, hogy vezetés előtt alkoholt fogyasztott - tették hozzá.

A bíróság közölte, hogy a gyanúsított cselekménye - bizonyítottság esetén - halálos közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására lehet alkalmas.

Úgy folytatták, hogy az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye miatt a férfi letartóztatását indítványozta.

"Figyelemmel arra, hogy a terhelt cselekménye a szakértői vizsgálat eredményétől függően súlyosabban is minősülhet, illetve a terhére rótt bűncselekmény köre is bővülhet - így a bizonyítottság esetén kiszabható büntetés mértéke is nőhet -, ezért alappal lehet tartani attól, hogy a terhelt jelenléte az eljárás során kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható" - indokolt a bíróság azt is jelezve, hogy végzésük végleges.

MTI