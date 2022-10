Letartóztatásban a betörő trió

Megosztás itt:

Mint arról korábban hírt adtunk, több Debrecen környéki hétvégi házba törtek be ismeretlenek 2022 áprilisában. Főleg műszaki eszközöket, szerszámokat loptak, de különböző fémhulladékokat is eltulajdonítottak. Az elkövetők két esetben, miután kifosztották az ingatlanokat fel is gyújtották azokat.

A nyomozók azonnal az ügyek felderítésébe kezdtek. Hamar körvonalazódott, hogy nagy valószínűséggel ugyanazok mehettek be mind a négy házba. A rendőrök alapos munkája október végén hozott áttörést, három férfi került a látókörükbe. Hajnali akciót szerveztek október 24-én és elfogtak egy 45 éves férfit, a 19 éves fiát, valamint egy 24 éves ismerősüket.

A nyomozás adatai szerint a betörések értelmi szerzője a 24 éves fiatal férfi volt. Ő gondolta jó ötletnek azt is, hogy érdemes tüzet gyújtani az ingatlanokba azért, hogy eltűntessék a nyomokat. A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás bűntett, valamint rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a három helyi lakossal szemben. Gyanúsítotti kihallgatásukon mindhárman beismerős vallomást tettek.

A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, amit a Debreceni Járásbíróság 2022. október 26-án elrendelt.

