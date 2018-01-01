2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Leszúrta barátnőjét egy férfi Szegeden

Hír TV

2018. január 1., hétfő 19:36, frissítve: hétfő 21:52

Féltékenység miatt összeveszett vele, majd leszúrta barátnőjét egy fiatal férfi Szegeden. Az elkövető öngyilkos akart lenni, de végül segítséget kért. Az utcán várta meg a kiérkező mentőket, akik kórházba szállították. 

„Előzetes szóváltást követően megölte barátnőjét egy 29 éves férfi Szegeden. A gyanúsított ezt követően megpróbált öngyilkos lenni, majd segítséget kért. A mentőszolgálat őt kórházba szállította. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói őrizetbevétele mellett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást ellene” – nyilatkozta Huber Krisztián, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

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Szegedgyilkosság

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