Leszüretelte az általa termesztett kendert, a rendőrök ezután fogták el

2025. szeptember 22., hétfő 09:57 | HírTV
marihuána gyermekpornográfia fóliasátor kender rendőrjárőr Réde Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

A kábítószer birtoklás bűntette miatt indult ügyben a Komáromi Járási Ügyészség vádirata alapján a Komáromi Járásbíróság elsőfokú ítéletet hozott  azzal a  férfival szemben, aki Rédén termesztette a kábítószert.

  • Leszüretelte az általa termesztett kendert, a rendőrök ezután fogták el

A vádirat szerint a férfi 2022. augusztus 1. napját mintegy két évvel megelőzően, egy internetes oldalról rendelt 15 db kendermagot és azokat mintegy egy-két hét elteltével az otthonában egy cserépbe elültette azért, hogy azokból kender növényt termesszen, amelyekből saját fogyasztás céljára marihuánát szüretel. A férfi azokat a növényegyedeket, amelyek kihajtottak, kiültette az otthona kertjében lévő fóliasátorba és a kender növényeket ott gondozta tovább. Ezt követően a férfi a  fóliasátorban nevelt kendernövényeket leszüretelte, majd a saját fogyasztás céljából termesztett marihuánát befőttes üvegekben helyezte el, amelyet részben a háza egyik szobájában, részben a háza udvarán lévő istállóban tartott. A férfi a kendernövényekből kieső magokból további termesztés céljából tett el, majd azokat 2022. év első felében, pontosabban meg nem határozható időpontban, az otthonában cserépbe ültette ismét abból a célból, hogy abból saját fogyasztásra kendernövényt termesszen. Miután a magok kihajtottak, az elkövető az otthona kertjében lévő fóliasátorba, míg további három növényegyedet Réde lakott területén kívül ültetett el. A férfi az általa elültetett kendernövényeket gondozta, majd 2022. augusztus 1. napján a reggeli órákban kiment a patak partjára és az egyik általa termesztett kendernövényt leszüretelte. Az elkövető a levágott kendernövény részeket kerékpárral az otthonába kívánta szállítani, amikor őt a járőrök megállították.

Az ügyészség indítványára a Komáromi Járásbíróság a férfit 2 év 6 hó börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte a férfival szemben gyermekpornográfia bűntette miatt  kiszabott 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását. Az elsőfokú ítélet jogerős, azt az ügyész, elkövető, védő is tudomásul vette.

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

