Lelökte a lépcsőn az édesanyját az ittas vádlott

1253 az új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 772 707-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 183 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 984 főre emelkedett. Már 3 millió 679 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 711 ezren a második adagot is megkapták. Elérkeztünk oda, hogy bárki számára elérhető a védőoltás Magyarországon - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: már csak az egyénen múlik, hogy éljen a védőoltás felvételével. Túl vagyunk a nehezén, az átoltottság nő, minden remény megvan arra, hogy nem lesz visszaesés - mondta Csókay András idegsebész Magyarország élőben extra című műsorunkban. A Magyar Suzuki Zrt. munkatársai beoltathatják magukat a vállalatnál koronavírus elleni vakcinával, mivel az esztergomi üzemben oltópontot alakítottak ki. A Richter Gedeon Nyrt. is oltási lehetőséget biztosít a cég munkatársainak. Példa nélküli összefogás jött létre a XXII. kerületben, a városrész Fideszes polgármestere, a képviselő-testület ellenzéki frakcióvezetői, a civil szervezetek és a Momentum képviselője közös kampányfilmben buzdít a regisztrációra és az oltás felvételére. Nem alkotmányellenes a védettségi igazolvány - hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Ismét gyerekek táborozhatnak majd Csillabércen az Erzsébet-táborok keretében, miután a parlament úgy döntött, hogy a tábort az Erzsébet Alapítvány tulajdonába adja - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az Ericsson Magyarország 3 milliárd forintból bővíti budapesti kutatás-fejlesztési központját, ezzel 200 új munkahelyet teremt. A kormány 600 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a fejlesztéshez - jelentette be Szijjártó Péter miniszter. Magyar Fejlesztési Bank: Már több mint 4500 vállalkozás igényelt kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Új Automatizációs Tudásközpontot alapít a Morgan Stanley budapesti irodájában, amely több mint egy tucat új munkahely megteremtésével jár - közölte a globális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalat. A déli városkapu komplex fejlesztése alkalmas lesz a diákváros és a Fudan Egyetem befogadására is, vagyis az újonnan létesülő felsőoktatási intézmény nem vesz el területet a diákvárostól - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Új hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága felügyeli a jövőben a bírósági végrehajtói szervezetet és látja el a dohánytermékek kiskereskedelmével, illetve a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos hatósági feladatokat. Létrejön a kínai-magyar légi Selyemút, az erről szóló megállapodást Budapesten írta alá a Budapest Airport, a kínai Henan Airport Group és a CECZ/Utlink kínai-magyar üzleti és logisztikai fejlesztő vállalat. A vakcináció és a határnyitás nem politikai, hanem a járványügyi szakemberek kompetenciájába tartozó kérdés - közölte Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az Izvesztyija című orosz lapban megjelent interjúban. Az Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítést ítélt meg Tőkés Lászlónak, ugyanis ítélete szerint a székely zászló kitűzésének ügyében a román hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének a véleménynyilvánítás szabadságáról szóló cikkét. A világon 148,3 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 86 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában csaknem nyolcezer, az előző napinál mintegy 2900-zal több új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma ismét meghaladta a 430-at. Már a lakosság több mint egyötödét beoltották Szlovéniában - közölte a kormány. Csehországban tovább lassult a járvány terjedése, de változatlanul lassan halad az oltási folyamat is. A vakcináció kezdete óta 2,88 millió adag oltóanyagot adtak be. Mindkét dózist eddig 954 ezer személy kapta meg. A 42 éves és ennél idősebb korosztályokra is kiterjesztették a koronavírus elleni oltási kampányt Angliában. Az amerikai külügyminisztérium elrendelte diplomatái kivonását az Egyesült Államok kabuli nagykövetségéről az egyre romló afganisztáni biztonsági helyzetre hivatkozva. Ukrajna nemkívánatos személynek minősítette és kiutasította területéről Oroszország egyik odesszai konzulját. Az Egyesült Államokat és a NATO-t az európai térségben megnövekedett katonai fenyegetésért, az ukrán nacionalizmust pedig a Donyec-medencei fegyveres konfliktus kiéleződéséért tette felelőssé Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Ideiglenes korlátozó intézkedéseket rendelt el a moszkvai bíróság az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus által alapított, az orosz főváros ügyészsége által szélsőségességgel vádolt Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány és jogutódja ellen. A dán hírszerzés és a rendőrség közös terrorellenes művelete során hat gyanúsítottat vettek őrizetbe Aarhus városában és Koppenhágában. A kelet-jütlandi rendőrség közlése szerint a 27 és 35 év közötti férfiakat azzal gyanúsítják, hogy az Iszlám Állam tagjai, illetve közreműködtek a terrorszervezet finanszírozásában. Ausztriában 6,4 százalékkal emelkedett az antiszemita túlkapások száma tavaly az előző évhez képest - közölte a bécsi izraelita hitközség. Őrizetbe vett a francia rendőrség hét embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Szíriába toboroztak dzsihadistákat - közölték igazságügyi források. A francia védelmi miniszter szankciókat szorgalmazott azon katonákkal, nyugalmazott tábornokkal szemben, akik egy véleménycikkben Franciaország széteséséről írtak, és jelezték, készek támogatni azokat a politikusokat, akik megvédik a patriotizmust. Első fokon elutasította a bukaresti bíróság Liviu Dragnea, korrupcióért bebörtönzött volt szociáldemokrata pártelnök feltételes szabadlábra helyezését. A politikust hivatali visszaélésre történő felbujtásért halmazati büntetésként ítélte 3,5 év letöltendő szabadságvesztésre a román legfelsőbb bíróság, mivel már volt egy szintén korrupcióért kiszabott felfüggesztett börtönbüntetése. Elfogadta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, mely lehetővé teszi, hogy a jövőben büntetőtörvénykönyv szerint lehessen büntetni azokat, akik jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt ülnek a volán mögé. Az Ózdi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben rémhírterjesztés miatt indult büntetőeljárás - a férfi azt állította, hogy nincs koronavírus-járvány. Labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntő, első mérkőzés: Real Madrid - Chelsea 1:1 A Győri Audi ETO KC a legjobb négy közé jutott a női kézilabda Magyar Kupában, miután a negyeddöntőben 37:27-re legyőzte az MTK-t. A hátralévő két fordulóban Pacsi Bálint irányítja a már kiesett Budafoki MTE csapatát a labdarúgó OTP Bank Ligában.