Lekapcsolták a zsaruk az egyik legveszélyesebb magyar hackert

A közlemény szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés elleni főosztályának felderítő osztálya azonosította a férfit, aki az eljárás adatai szerint 2023 áprilisától a Media1.hu és a vipcast.hu weboldalát ismétlődő túlterheléses támadásokkal tette időszakosan elérhetetlenné. A szakaszos, de tartósan fennálló támadások 2024-ben folytatódtak, a vizsgálat kiderítette, hogy a támadó célzottan és előre megtervezetten dolgozott.

A hozzáférési naplók elemzésével és hálózati forgalom vizsgálatával sikerült megállapítani, hogy az elkövető úgynevezett "bér-DDoS" szolgáltatásokat vett igénybe, és a támadások paraméterezéséhez online eszközöket használt. Online identitása Hano név alatt futott, amit a támadások során a szolgáltatói felületeken is használt személyeskedő üzenetek kíséretében.

A támadó más hírportálokat - köztük a HVG, 444, 24.hu, Telex, Ellenszél.hu - is célba vett, valamint támadta a bécsi székhelyű International Press Institute (IPI.media) weboldalát is. A magyar hatóságok az osztrák hatóságokkal is felvették a kapcsolatot.

A technikai elemzés során digitális nyomai és álprofiljai alapján sikerült azonosítani a 23 éves budapesti férfit. Július 9-én házkutatást tartottak, amelynek során több informatikai eszközt foglaltak le, és olyan bizonyítékokat találtak, amelyek egyértelműen bűncselekmények elkövetésére utaltak.

A gyanúsítottat információs rendszer vagy adat megsértése miatt hallgatták ki, szabadlábon védekezhet, a digitális bizonyítékok vizsgálata folytatódik - közölték a police.hu oldalon.

