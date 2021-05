Légpuskával megölte öt éves öccsét egy nyolc éves gyermek Maros megyében

Az átoltottsági arány még nem elegendő ahhoz, hogy egy nagyobb járványhullámot megakadályozzon - mondta Szlávik János infektológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Már eljutottunk arra a pontra, hogy mindenki igényelheti az oltást korosztálytól függetlenül - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. „Sok-sok életet és másfél hónapot nyertünk” az orosz és kínai vakcinának köszönhetően - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. A DK-s Dobrev Klára bejelentette indulását a miniszterelnök-jelölti előválasztáson. Az LMP és az MSZP közölte: ha kell támogatják Gyurcsány Ferenc feleségét, de Karácsony Gergelyt szívesebben látnák kormányfő-jelöltnek. A Jobbik hallgat az új riválisról. Az ellenzéki pártokat a gyűlölet tartja egyben - mondta Palóc André Magyarország élőben című műsorunkban. A politológus szerint az ellenzék nem érdekelt az ország sikerében, hiába jön az ellenzékkel szembe a valóság, azt igyekeznek elrejteni. A jobbikosok hiába dörgölőztek hozzá Gyurcsány Ferenchez, a Jobbik egy antiszemita párt maradt - hangsúlyozta Hollik István, a KDNP képviselője a parlamentben. Ma reggel a matematika írásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák országszerte. E tárgyból 68 ezren középszinten, több mint ötezren pedig emelt szinten vizsgáznak. A Nemzetközi Valutaalap megállapította, hogy a magyar hatóságok gyorsan és határozottan reagáltak a válságra, a monetáris politikai válaszok megfelelőek voltak - közölte a Magyar Nemzeti Bank. Fontos erősíteni az Európa Tanács szerepét, és nem lehet hagyni, hogy a sokkal erősebb anyagi és politikai eszközökkel rendelkező Európai Unió elhalványítsa annak mandátumát - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Fenyegető tartalmú, magyarellenes falragaszok jelentek meg Beregszászon - adták hírül magyar és ukrán nyelvű kárpátaljai hírportálok. Az ismeretlen elkövetők egy hetet adtak arra, hogy a kárpátaljai magyarok elhagyják Ukrajnát. A közösségi portálokon több fénykép is megjelent a plakátokról, de miután a rendőrség nyomozást indított, eltávolították a bejegyzéseket. Európai szintű választ kell adni a digitális térben jelentkező új fenyegetésekre, meg kell védeni az állampolgárokat a kiberbűnözéssel és a szélsőséges ideológiák terjedésével szemben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Észtországban. Ukrajnában lassult a koronavírus-járvány terjedése, kevesebb mint 2800, az előző napinál több mint 2300-zal kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Spanyolországban hétfőn átlépte az ötmilliót azoknak a száma, akik teljes oltással védettek a koronavírus ellen - derült ki az egészségügyi minisztérium jelentéséből. Meghaladta az 50 milliót a koronavírus ellen beadott első és második oltási dózisok együttes száma Nagy-Britanniában. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-fertőzések újbóli behurcolásának veszélye miatt nagyon óvatosan kell eljárni a külföldi utazások engedélyezésével. Washington válaszolna bármilyen meggondolatlan vagy agresszív orosz lépésre, de nem törekszik az Oroszországgal fennálló feszültségek további eszkalációjára - mondta Antony Blinken amerikai külügyminiszter. A francia hadseregnek várhatóan nem kell bíróság előtt felelnie az 1994-es ruandai népirtásért, miután a párizsi ügyészség indítványozta a hadsereg elleni vizsgálat vádemelés nélküli lezárását. Joe Biden mégis megemelte a befogadható migránsok létszámát. 62 500-ra módosította az Egyesült Államok menekültek befogadására vonatkozó felső határát - jelentette be az amerikai elnök. Tüntetők vonultak utcára Washingtonban, hogy Joe Biden amerikai elnök bevándorláspolitikája ellen tiltakozzanak. A muzulmán vallású diákok magas arányára való tekintettel a tervek szerint a következő tanévtől bevezetik az iszlám vallás oktatását a spanyolországi általános iskolákban. Másfél év szünet után újra bikaviadalt rendeztek Madridban a koronavírus-járvány miatt rendkívüli egészségügyi óvintézkedések bevezetése mellett. A koronavírus-világjárvány miatt idén is elmarad a müncheni Oktoberfest, a világ legnagyobb sörfesztiválja - jelentették be a bajor tartományi fővárosban. Katonai gyakorlat miatt megnövekedett vízi járműforgalomra és hanghatásra kell számítani a Duna fővárosi, valamint a Szentendrei-sziget és Ercsi közöti szakaszán - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A következő napokban Budapest és Sopron környéki vizekben folytatódik a szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Labdarúgó Magyar Kupa döntő: MOL Fehérvár FC - Újpest FC 0:1 - hosszabbítás után. Orbán Viktor miniszterelnök és Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja a Karmelita kolostorban fogadta Marius Vizert, a Nemzetközi Judo Szövetség elnökét, akivel a sport koronavírus-járvány utáni újraindításban játszott szerepéről tárgyaltak.