"Le akart smárolni" - újabb részletek derültek ki Dér Heni zaklatásáról

Döbbenetes múltbéli történetet mesélt el az énekesnő: az egyik fellépésük alkalmával egy dúsgazdag magyar fejes környékezte meg Dér Henit. „Egy helyi nagyfejesnek a céges buliján léptünk fel. Az öltözőbe bekopogott egy nagy szekrény kinézetű ember, és azt mondta, a főnök úr szeretne gratulálni. Naivan beleegyeztem, és átmentem. Nem vittem magammal mobiltelefont, csak átsétáltam. Beléptem az irodájába, volt nála egy üveg ital, hogy koccintsunk, de még akkor sem akartam semmire rosszra gondolni, csak, amikor kattant a zár. Aztán elkezdte magyarázni, hogy a jövő héten megy hajózni az Adriára, és mennyire jó lenne, ha elmennék vele, van rá egy misi" – emlékezett vissza az énekesnő az Összezárvában, aki akkor ijedt meg igazán, amikor hallotta, rájuk zárták az ajtót.

Mondtam neki, hogy nagyon összekever valakivel. Nem az a nő vagyok. Majd még elhangzott tőle, hogy ne kelljen neki bennem is csalódnia úgy, mint Bódi Sylviben. Le akart smárolni, akkor már nagyon izgultam, mert a telefonom nem volt nálam, hogy jelezzek valahogy a Szabiéknak. (…) Elkezdtem a férfit jófejűen fűzni, hogy nem kellene-e Szabit is behívni, hogy vele is koccintsunk. Addig bénáztam, hogy beleegyezett. Bejött Szabi, én kisurrantam és rájuk csuktam az ajtót

- emlékezett vissza a zaklatás pillanataira Heni.

Ripost

Fotó: Metropol