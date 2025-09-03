Keresés

Különösen kegyetlen állatkínzó került rendőrkézre

2025. szeptember 03., szerda 12:08 | MTI
állatkínzás rendőrség kegyetlenség eljárás

Autó után kötött kutya kínzóját fogta el a rendőrség Bács-Kiskunban - közölte vármegyei rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

  • Különösen kegyetlen állatkínzó került rendőrkézre

A tájékoztatás szerint a férfi szeptember 1-jén Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között egy gépkocsi után kötött kutyát nagyjából óránként 95 kilométeres sebességgel húzott az aszfalton.

Az esetet észlelő sofőr próbálta a jármű vezetőjét megállítani, rádudált, mire az autó vezetője a kutyát berakta a csomagtartóba, majd elhajtott.

Mint írták, a történteket jelentették a rendőrségen és a hatóságnak átadták az esetről készített videófelvételt is. Ezek alapján a nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol megtalálták a járművet és a sofőrt is.

A férfi házában tartott kutatás során a kutya is előkerült, nagyon rossz állapotban volt, így azonnal értesítették az állatorvost. A kutyát menhelyre szállították.

A férfit kihallgatását követően, állatkínzás gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

