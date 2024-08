Különös kegyetlenség: egy 94 éves bácsi az áldozat

A gyilkosságot különös kegyetlenséggel követte el, az áldozat fej-, borda- és hátcsonttörést is szenvedett, a nyakán pedig erős fojtogatás nyomait állapította meg az orvosszakértő. A gyilkos a nyomok eltüntetése miatt felgyújtotta a helyszínt. A házkutatás során megtalálták nála az idős férfi televízióját és falióráját is.

