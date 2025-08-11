Kristályfogás: nagyot kaszáltak a rendőrök a drograzzián

Megosztás itt:

A kiskunfélegyházi rendőrök május 30-án délután igazoltattak egy férfit, akinél négy, alufóliába csomagolt, fehér, kábítószergyanús port és egy üvegpipát találtak. Július 22-én három másik férfi ellen intézkedtek, ruházatátvizsgálásuk során szintén több tasak fehér port találtak náluk. Kiderült, hogy a kristályos por új pszichoaktív anyag, és a szálak két terjesztőhöz vezettek – írja a police.hu.

A tájékoztatás szerint a rendőrök folytatták a felderítést, és július 23-án az egyik feltételezett dílert az utcán igazoltatták. Nadrágjából öt alufóliás csomag került elő, bennük összesen bruttó 13,6 gramm fehér por és bruttó 12,1 gramm zöld növényi törmelék volt.

