2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Kristályfogás: nagyot kaszáltak a rendőrök a drograzzián

2025. augusztus 11., hétfő 07:11 | Magyar Nemzet

A hatóságok sikeres akcióban csaptak le egy kábítószer-hálózatra, pénzt, mobilokat és a terjesztéshez használt eszközöket is lefoglalva.

A kiskunfélegyházi rendőrök május 30-án délután igazoltattak egy férfit, akinél négy, alufóliába csomagolt, fehér, kábítószergyanús port és egy üvegpipát találtak. Július 22-én három másik férfi ellen intézkedtek, ruházatátvizsgálásuk során szintén több tasak fehér port találtak náluk. Kiderült, hogy a kristályos por új pszichoaktív anyag, és a szálak két terjesztőhöz vezettek – írja a police.hu.

A tájékoztatás szerint a rendőrök folytatták a felderítést, és július 23-án az egyik feltételezett dílert az utcán igazoltatták. Nadrágjából öt alufóliás csomag került elő, bennük összesen bruttó 13,6 gramm fehér por és bruttó 12,1 gramm zöld növényi törmelék volt. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

