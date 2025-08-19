Keresés

2025. 08. 19.
Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség

2025. augusztus 19., kedd 07:44 | HírTV
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt vádat egy doktornővel szemben.

  • Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség

A vádirat szerint a doktornő egy Bács-Kiskun vármegyei községben dolgozott háziorvosként. Egyik férfi paciense – az ügy másodrendű vádlottja – megtudta, hogy a doktornő anyagi ellenszolgáltatásért cserében hajlandó a koronavírus elleni védőoltás beadása nélkül igazolni az oltás felvételét. A férfi megosztotta ezt az információt feleségével és egy baráti párral is. A pár úgy döntött, hogy nemcsak maguknak, hanem gyerekeiknek is ilyen módon szereznek védettségi igazolványt.

A másodrendű vádlott 2021. szeptember 6. napján elment a doktornőhöz, aki közölte vele, hogy a gyerekeknek ingyen, a felnőtteknek pedig fejenként 40.000 Ft-ért, a vakcina beadása nélkül leigazolja a COVID-19 elleni védőoltás felvételét. A felnőttek a feltételeket elfogadták, a kért pénzt másodrendű vádlott, az oltás beadását megelőző nyilatkozatokkal együtt át is adta a doktornőnek, aki az EESZT rendszerbe valótlanul rögzítette az oltások beadásának tényét és adatait.

A doktornő emellett 2022. február 1. és 2022. július 15. napja között öt páciensét is úgy nyilvánította járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket, az orvosi vizsgálat díját azonban jogosulatlanul elkérte tőlük.

A nyomozás lezárásaként a főügyészség hat személlyel szemben vádat emelt, míg 4 gyanúsítottal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A főügyészség a doktornőt 9 rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével és 4 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

