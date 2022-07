Körözött terroristát fogtak el a szerb-magyar határon

Megosztás itt:

Békére és nyugalomra intenek a politikusok

Soha többé nem fordulhat elő a szombati leszámoláshoz hasonló eset Szabadkán. Ezt mondta a helyszínen az észak-bácskai körzetvezető, aki arra kérte a szabadkaiakat, hogy maradjanak nyugodtak és őrizzék meg a hidegvérüket. Aláhúzta: a rendőrség végzi a munkáját, megőrzi a város békéjét.

A körzetvezető azt is bejelentette, hogy gyakorlatilag befejeződött az erdő átvizsgálása, és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy soha többé nem lesz ilyen lövöldözés.

Napközben egyes információk arról szóltak, hogy több halott is lehet a lezárt erdőben. Újságírói kérdésre válaszolva Šoralov aláhúzta: téves állításokról van szó, a hivatalos álláspont az, amelyet a kórház igazgatója közölt. Eszerint 1 halott és 7 sérült van.

További nem hivatalos információk szerint a szerb csendőrség egy körözött terroristát is őrizetbe vett a makkhetesi erdőben a migránsok között. Ezt azonban eddig hivatalosan nem erősítették meg.

Megfeszített tempóban dolgoztak a mentősök és az orvosok

Egész nap mentőautók szirénázásától volt hangos az erdőből kivezető Majsai út. Az orvosi csapatok egymást váltva, teljes kapacitással működve szállították a sérülteket a közkórházba. Az első sebesülteket a reggeli órákban vették fel. Többeknél is műtétre volt szükség.

Az egészségügyi intézmény igazgatója, Dr. Saša Dželebžić a sajtónak részletesen is beszámolt a sérültek állapotáról. Elmondta, mindannyian lőtt sérüléseket szenvedtek, bemeneti és kimeneti sebeket kellett ellátni, valamint több belső szervi sérülést is.

A lövöldözés hivatalosan egyetlen áldozata egy 20 és 30 év közötti férfi, akinek sem személyazonosságát, sem származási országát nem tudták megállapítani. A férfit megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta.

A legsúlyosabb állapotban most egy 2006-os születésű, vagyis egy mindössze 16 éves lány van, P.M., aki iráni származású. Elsőként szállították be a kórházba, reggel 6 óra 20 perckor. Medencetájon szenvedett lőtt sérülést, a belső szervei is károsodtak.

AZ ORVOSOK AZONNAL MEGMŰTÖTTÉK, ÁLLAPOTA AZONBAN TOVÁBBRA IS VÁLSÁGOS.

A következő sérültet, a 2001-es születésű férfit, F.M.-et egy órával később, 7 óra 20-kor szállították be – szintén hastájon kapta a lövést. Állapota súlyos. 8 óra 9 perckor érkezett a következő sérült, az 1990-es születésű H.M., aki afganisztáni származású, és szintén súlyos hasi sérülést szenvedett. A következő órákban még több olyan migránst is beszállítottak, akik személyazonosságáról nincsenek információk, vagy csak részleges adatokat tudni.

A KÓRHÁZ IGAZGATÓJA AZONBAN MEGERŐSÍTETTE, HOGY A SÉRÜLTEK KÖZÖTT NINCS RENDŐR ÉS CIVIL SEM.

Dr. Saša Dželebžić arról is beszélt, hogy a kórház és a mentőszolgálat teljes munkáját át kellett szervezni, ugyanis az erdőben történő események mellett a lakosság szükségleteit is el kellett látni, így például egy szívrohamhoz is riasztották őket – a pácienst sikerült időben ellátni. Az intézményvezető egyúttal kiemelte az orvosok és mentősök emberfeletti munkáját, és hogy a váratlan körülmények között is professzionálisan teljesítettek.

Felháborodás és félelem Szabadkán

A V4NA már korábban is beszámolt arról, hogy Szabadka érintett városrészében rengeteg a migráns. Folyamatosan vonulnak az erdőt és a központot összekötő úton. Hálózsákokat és megrakott táskákat cipelnek magukkal, hogy utána az erdőben táborozzanak, az éj leple alatt pedig megpróbáljanak áttörni a magyar határkerítésen. Napokat, heteket is eltöltenek így az erdőben.

RENDSZERESEN HAGYNAK MAGUK UTÁN SZEMETET, SŐT, SZEMÉLYES HOLMIJUKAT IS SZÉTDOBÁLJÁK, HA MÁR NEM BÍRJÁK CIPELNI. EZ LÁTHATÓ A V4NA FOTÓJÁN IS.

A helyiek rettegnek, a gyerekeiket nem szívesen engedik az utcára. Pedig a migránsok útvonalán található Szabadka egyik legnagyobb iskolája, az erdő szélén pedig – ahol a mostani lövöldözés történt – óvoda is működik.

Testvéreim, mikor fogunk megszabadulni ezektől a szemétládáktól és kirúgni őket az országból? Remélem, a szabadkai rendőrség ezek után meggondolja magát, és megfelelően fog dolgozni!

Ilyen és ehhez hasonló kommentárok jelentek meg a helyi szerb oldalakon a szombat reggeli események után. A szerbeknek elegük van a százszámra a városba érkező bevándorlókból. Elkeseredettségükben a rendőröket hibáztatják, amiért nem érzik magukat biztonságban.

"Szerbia lakosainak tilos fegyvert birtokolni és hordani, a migránsok viszont lassan felfegyverkeznek! A rendőrség azért van, hogy megvédjen minket? Hát, tőlünk, adófizetőktől kapják a fizetését. És nektek, rendőröknek van feleségetek, gyereketek, nővéretek, anyukátok.. nyugodtan alszotok, tudván, hogy azzal, hogy elfordítjátok a fejeteket a problémától (migránsoktól), mindannyiunk biztonságát veszélyeztetitek?" – olvasható ez is a kommentek között.

Az egyik olvasó pedig már a nyugat-európai no-go zónákhoz hasonlítja a magyar határ mentén lévő erdőt.

A rendőrségnek golyóálló mellényben kell bemennie az erdőbe? A francba is, mit vártunk? A város tele van migránsokkal. Ki a bűnös? Ki fog erre válaszolni a nép előtt?

FOTÓ: SZABÓ GÁBOR - ORIGO Migránsok csoportját fogják el határőrök és rendőrök Ásotthalom külterületén, a makkhetesi erdő magyar oldalán, 2022. július 2-án