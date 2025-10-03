Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 03. Péntek Helga napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Kopogás nélkül törték rá az ajtót – drogot, aranyat és fegyvert találtak a dílernél + videó

2025. október 03., péntek 10:50 | police.hu
rendőrség elfogás díler DELTA Program

A jászsági nyomozók a Tisza MEKTO bevetési egységével kopogtatás nélkül érkeztek egy jászapáti díler házába szeptember 29-én reggel.

  • Kopogás nélkül törték rá az ajtót – drogot, aranyat és fegyvert találtak a dílernél + videó

A megalapozott gyanú szerint a 39 éves férfi cracket és kristályt árult helyi fogyasztóknak 1000 forint/pakk áron. Előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

A nyomozók a kutatások során mobiltelefont, több gramm kábítószert és tablettákat, valamint egy pisztolyt foglaltak le, melyeket szakértőknek küldtek meg. Vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel fél kilogramm arany és ezüst ékszert, illetve egy értékes karórát foglaltak le - számolt be róla a police.hu.

police.hu

További híreink

Meghalt Medgyesi Mária

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Napi horoszkóp: kedvező fordulatokkal kecsegtetnek a csillagok!

Így áll a Bajnokok Ligája tabellája jelenleg, óriási meglepetés van készülőben

Orbán Willi elárulta a németeknek: otthagyta a magyar válogatottat

Könnygáz is kellett a bukaresti El-meccsen, újabb játékosait száműzte a román tulajdonos

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Kubatov Gábor üzent a Fradi első El-győzelme után

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

További híreink

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel
2
Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki
3
Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban
4
KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó
5
NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó
6
Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából
7
Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra
8
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
9
Vezércikk – Már a nyugdíjasok sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre + videó
10
Háttérkép – Ha Ukrajna bekerül az EU-ba, akkor a német, afrancia, a lengyel és a magyar gazdák lehúzhatják a rolót+ videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Tűz volt a makói kórház területén – Tragédia! Egy kórházi dolgozó életét vesztette

Tűz volt a makói kórház területén – Tragédia! Egy kórházi dolgozó életét vesztette

 Tragédiával végződött a tűz, amely a makói kórház területén keletkezett csütörtök délután. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint a tűz a kazánházban csapott fel, míg a kórház tájékoztatása szerint egy raktárépületben keletkezett. Bár a lángokat a tűzoltók gyorsan eloltották, az eset halálos áldozattal járt: egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az eset kivizsgálása azonnal megindult.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!