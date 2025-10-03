Kopogás nélkül törték rá az ajtót – drogot, aranyat és fegyvert találtak a dílernél + videó

Megosztás itt:

A megalapozott gyanú szerint a 39 éves férfi cracket és kristályt árult helyi fogyasztóknak 1000 forint/pakk áron. Előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

A nyomozók a kutatások során mobiltelefont, több gramm kábítószert és tablettákat, valamint egy pisztolyt foglaltak le, melyeket szakértőknek küldtek meg. Vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel fél kilogramm arany és ezüst ékszert, illetve egy értékes karórát foglaltak le - számolt be róla a police.hu.

police.hu