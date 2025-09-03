Könnyek között emlékeztek Hannára Miskén

Megosztás itt:

A lap emlékeztetett, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn késő este közölte hírt, reggel eltűnt gyermek gyilkosság áldozata lett. Az emberöléssel a kis Hanna nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hétfő este hajtóvadászat indult. A férfit kedden délelőtt elfogták.

Kedd este megemlékezésvolt annál a háznál, ahonnan a kislány eltűnt.

A jelenlévők csendben, békésen gyertyagyújtással, virágokkal fejezték ki együttérzésüket. Többen közösen imádkoztak a helyszínen.

Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője a Bács-Kiskun Vármegyei portál érdeklődésére elmondta, hogy mély sajnálattal felháborodással fogadta a falu a történteket, traumaként élik meg a lakosok, egy emberként gyászolják a kislányt.

Dr. Serfőző Csaba, Miske polgármestere az egybegyűltekhez szólva hangsúlyozta, hogy emlékezni jöttek össze, emlékezniük is kell erre a szörnyű tragédiára, hogy ilyen soha többé ne történhessen.

– Csöndben, méltón emlékezzünk erre az alig kétéves kislányra, és beszélgessünk utána, beszéljünk a problémáinkról – mondta a polgármester.

Fotó: Pozsgai Ákos