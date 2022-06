Koncert közben kapott szívrohamot, meghalt a legenda

Megosztás itt:

Meghalt Dave Smith amerikai mérnök, az elektronikus zene történetének egyik fontos alakja, szintetizátortervező és a MIDI protokoll fejlesztésének vezetője - írja az Index.

Cége, a Sequential Circuits 1977-ben mutatta be úttörő termékét, a Prophet 5-öt, ami az első programozható polifónikus szintetizátor volt. Ez olyan szerzeményekben vonult be a zenetörténetbe, mint Michael Jackson Thrillere, vagy Like a Virgin Madonnától, Vangelis a Szárnyas Fejvadász filmzenéjében használta.

Smith szívrohamot kapott egy elektronikus zenei fesztiválon, ennek komplikációiba halt bele.

Borsonline