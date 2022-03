Kómából felébredve tudta meg, hogy a feleségét eltemették

Megosztás itt:

Mick Senior 2021 elején fertőződött meg koronavírussal, állapota azonban olyannyira súlyosbodott, hogy mesterséges kómában kellett tartani. A mélyaltatásból felkelve azonban szörnyű hírrel kellett szembesülnie: ugyancsak megfertőződött felesége nem élte túl a vírussal szemben folytatott küzdelmet – írja a Sky News.

A férfi utolsó emlékei szerint a felesége értesítette a mentősöket, és már csak arra eszmélt fel, hogy a kórházban van.

A skót férfi neje akkor fertőződött meg, amikor Senior már kómában volt, így nem is sejthette, hogy párja is beteg lett. A nő állapota ráadásul gyorsan romlani kezdett, majd pedig el is hunyt.

Seniort, miután magához tért, sokkolta a hír, hogy szerelme, két gyermekének édesanyja nincs többé.

Már el is temették, én pedig nem lehettem ott.

– mondta a gyászoló férfi, aki ébredése után ráadásul stroke-ot is kapott, ami miatt sérült a rövidtávú memóriája, ezért több alkalommal kellett elmondani neki az orvosoknak a lesújtó hírt.

