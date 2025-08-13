Klasszikus partydroggal bukott le a BAZ-megyei díler

Megosztás itt:

A pénzügyőrök az M3-as autópálya egyik pihenőjében tartottak ellenőrzést, amikor a sztráda belső sávjában egy motorkerékpáros extrém sebességgel haladt el mellettük. Az egyenruhások figyelmét nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is felkeltette, ezért úgy döntöttek, hogy a következő lehetőségnél intézkedés alá vonják a motorost.

A magyar férfi már az ellenőrzés ténye ellen is agresszívan lépett fel, és együttműködni sem nagyon akart. A járőrök felszólították a jogkövető magatartása, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e. A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott.

Az egyenruhások ezt követően átvizsgálták a férfi hátizsákját is, amiből néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő - közölte a NAV. A kristály nevű drog a metamfetamin szilárd, kristályos megjelenési formája, pszichostimuláns, pszichoaktív szer. Klasszikus partydrog.

A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet bűntetőeljárás keretében vizsgálják.

Fotó: NAV