Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Klasszikus partydroggal bukott le a BAZ-megyei díler

2025. augusztus 13., szerda 14:31 | HírTV

Túl gyors volt, így bukott le. Kristályt fogyasztott az a motoros, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M3-as autópályáról tereltek le rutinellenőrzésre.

  • Klasszikus partydroggal bukott le a BAZ-megyei díler

A cikk a boon.hu oldalán is elérhető.

A pénzügyőrök az M3-as autópálya egyik pihenőjében tartottak ellenőrzést, amikor a sztráda belső sávjában egy motorkerékpáros extrém sebességgel haladt el mellettük. Az egyenruhások figyelmét nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is felkeltette, ezért úgy döntöttek, hogy a következő lehetőségnél intézkedés alá vonják a motorost.

A magyar férfi már az ellenőrzés ténye ellen is agresszívan lépett fel, és együttműködni sem nagyon akart. A járőrök felszólították a jogkövető magatartása, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e. A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott.

Az egyenruhások ezt követően átvizsgálták a férfi hátizsákját is, amiből néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő - közölte a NAV. A kristály nevű drog a metamfetamin szilárd, kristályos megjelenési formája, pszichostimuláns, pszichoaktív szer. Klasszikus partydrog.

A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet bűntetőeljárás keretében vizsgálják.

Fotó: NAV

 

 

További híreink

Szeptembertől változások jönnek a lottózókban

Menczer Tamás levezette: a kárpátaljai Tisza-szigetet tulajdonképpen Zelenszkij alapította

Hasznos újdonság érkezik a Lidl-be hétfőtől – sokan fogják keresni

Az exfradistákkal felálló azeriek már most lebecsülik a Ferencvárost

Már mindenki temette, új remény csillant fel Gulácsi Péter számára

M4 Sport vagy RTL? Eldőlt, hogy melyik csatorna közvetíti a Fradi következő BL-meccseit

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Ezzel az egyszerű trükkel gyorsan megérik a zöld paradicsom

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

További híreink

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében
2
Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?
3
Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán
4
Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal
5
Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó
6
Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak
7
Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó
8
Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal
9
Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó
10
Hatalmasat nyert a Fradi itthon

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!