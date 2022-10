Kivégezte szerelmét és kislányát egy őrjöngő férfi

Megosztás itt:

Még a sokat látott rendőrök sem voltak elégé felkészülve arra a látványra, amikor egy anya és lánya jólétét mentek ki ellenőrizni. Szeptember 8-án holtan találták a 12 éves Louise-t és a 44 éves anyukáját is, Jillu Nash-t az angliai Great Waldingfield településén. Az édesanyát megfojtották, míg súlyos tanulási nehézségekkel küzdő lánya a hasán ejtett vágás miatt vesztette életét. A tettest nem is kellett keresniük, ugyanis a helyszínen tartózkodott egy 46 éves férfi is, akin egyértelműen súlyos sérülések árulkodtak a nemrég lezajlott közdelemről.

Peter Nash közös otthonukban élt párjával és kislányukkal. Az, hogy mitől kattanhatott be, egyelőre nem tudni. A rendőrség közleményéből a SkyNews megtudta, hogy a férfi öt hetet töltött kórházban szigorú őrizet alatt, de most szombaton már kihallgatható állapotban volt. Peter Nash ellen kétrendbeli gyilkosság gyanújával emeltek vádat, október 17-én, hétfőn állt először bíróság elé, hogy feleljen a tetteiért.

Borsonline