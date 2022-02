Kitépte exbarátnője szemeit: Ezt üzeni most a támadójának Gabriella

Megosztás itt:

Gy. A. feltehetően drog hatása alatt, puszta kézzel szakította ki szerelme, Gabriella szemeit, meg is szúrta a 22 éves lányt, majd elmenekült a helyszínről. Néhány napos bujkálás után fogta el a rendőrség a Gengszter becenevű férfit. A brutálisan megcsonkított Gabriella már elhagyhatta a kórházat, egyelőre egy védett házban lábadozik, ahol bántalmazott nőknek nyújtanak menedéket. A 22 éves édesanya testvérén keresztül üzent. Már tudja, hogy támadóját elkapták a zsaruk, ez megkönnyebbülést és némi örömöt hozott számára.

„Olyan kínokat élj át, mint én”

„Gabi borzalmas lelki állapotban van, ami, azt gondolom, teljesen érthető. Amikor elkapták ezt az embernek nem nevezhető lényt, azt mondta, hogy nagyon megkönnyebbült, örül a hírnek. Reméli, hogy A. megkapja, amit megérdemel, és ugyanolyan borzalmas kínokat kell átélnie, mint amin ő megy keresztül. Igazság szerint bármilyen nehéz is, neki és nekünk is a jövőre kell koncentrálnunk, a gyógyulás, a rehabilitáció most a legfontosabb. A kisgyermeke jó kezekben van, legalább miatta nem kell aggódnia Gabinak" – mondta a Blikknek Roland.

A család mindent elkövet, hogy mire Gabriella hazajön, minden a megváltozott életkörülményeit szolgálja. A lakásban átalakításokat kell végezniük, hiszen a mindkét szemére megvakult édesanyának mindent újra kell tanulnia a gyakorlati életben is.

„Mindig összetartó család voltunk, segítünk egymásnak, amiben csak tudunk. Most felsorakozunk Gabi mögé, mert soha nem volt a támogatásunkra akkora szüksége, mint most. Természetesen a lakást is az igénye szerint csináljuk majd meg" – tette hozzá az aggódó testvér.

Az elkövető ellen aljas indokból vagy célból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt folytat büntetőeljárást a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Gy. A. alighanem jobban járt azzal, hogy elfogták. Facebook-oldalán életveszélyes fenyegetések sokaságát kapta, kegyetlen tette valószínűleg nem maradt volna megtorlatlanul.

