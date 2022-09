Kitálalt Gáspár Laci balhéjának részleteiről a szórakozóhely: súlyos dolgokat állítanak

Megosztás itt:

Hétfőn látott napvilágot a Reddit nevű közösségi oldalon egy videó, ami lavinát indított el a média és Gáspár Laci életében. A képsorokból az látszott, hogy Laci magából kikelve üvöltözik egy balatonfüredi szórakozóhely személyzetével, miközben azt ordítja, hogy „Most mondjad, tesó! Élőben mondod, 350 ezer néző néz. Most mondjad, ba**meg!” De, mint kiderült, ez csak a jéghegy csúcsa.

A szórakozóhely válasza

Lapunk utolérte a bárt, akik Lacitól meglehetősen eltérően gondolnak vissza arra az estére.

– Szórakozóhelyünk mint mindig, szombaton is 4-kor zárt. Nem Gáspár úr az első, aki ezt nehezményezi a vendégeink közül, de mondhatni eddig ő kezelte legrosszabbul ezt a helyzetet. Szokás szerint megkértük a még bent maradt vendégeket, legyenek kedvesek távozni – kezdte lapunknak a bár szóvivője, és innentől vált érdekessé a dolog. – Laci nem akart menni még a feleségével, és úgy emlékszem, 1-2 emberrel a pultnál ülve elengedte a füle mellett a kérést. A pultos fiú még háromszor megkérte, mire ő felcsattant és elkezdte kioktatni, hogy a pult belső oldalán neki mi a dolga és mit is képzel magáról… A felesége végig mondta neki, hogy menjenek, próbálta elrángatni. Erre kétszer is úgy meglökte, hogy azt hittük elvágódik, úgyhogy a rádióban említett lila foltok a karján azok magától Lacitól vannak. Niki már annyira ki volt rá, hogy azt kiabálta; „én Isten lánya vagyok, te nem beszélhetsz így velem” – tette hozzá, majd elmondta, hogy is került sor Laci származásának firtatására.

Senki sem tökéletes

– A személyzet pakolt, szedte a poharakat, nem is foglalkoztak volna már vele, mert annyira kellemetlen volt az egész, de Laci csak folytatta, mocskolódott tovább. Kevésbé hallatszik a videón, de mielőtt a kolléganő a származását firtatta volna, ott egy „leszbikus k*rva” kipattant a szájából…Itt megjegyezném, mindenféle rasszizmustól elhatárolódunk. Nyilván ilyen stílusra a válasz is hasonló volt, de kénytelen volt a porta és a személyzet is az ő szintjére süllyedni, mivel a szép szóból nem értett – nyilatkozta a Borsnak a bár szóvivője.

