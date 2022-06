Kikötözték és a tetőn hagyták szülei a kislányt, gyomorforgató, mivel indokolták tettüket

Megosztás itt:

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet, melyben egy általános iskolás, elsős kislányt a saját anyja kikötözött és a tűző napon hagyott a tetőn. A hátra kötött kezű, valamint bokájánál is összekötözött gyermek szenvedését egy szomszéd vette videóra, a felvétel, illetve az abból kivágott pillanatképek pedig hamar felkerültek a netre és bejárták a világhálót.

A Daily Star jelentése szerint a brutális eseménysorra június 2-án került sor az indiai Delhiben, a felelős pedig a kislány saját anyja volt, aki büntetésképp kötözte ki a gyermeket, miután az nem csinálta meg a házi feladatát.

A csöppség apja állítólag nem vett részt a kegyetlen büntetésben, sőt, nem is tudott róla, nem is tartózkodott otthon. Amikor a saját apjától megtudta, mi történt, leszidta az asszonyt. A nő azonban ennél súlyosabb büntetésre is számíthat, miután az eset a hatóságok tudomására jutott.

Borsonline