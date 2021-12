Kihallgatása során ismert be egy korábbi gyilkosságot is - életfogytiglan várhat rá

Megosztás itt:

A vádlott 2021. január 11-én a salgótarjáni buszpályaudvaron együtt italozott egy ismerősével. Az éjszakai órákat egy híd alatt töltötték, ahol szóváltás alakult ki köztük. A nő sértően beszélt a vádlott élettársáról, ezért a férfi többször fejen ütötte, majd egy 13 cm pengehosszúságú késsel legalább tízszer megszúrta, ezután a kést a patakba dobta. A sértett nem hallgatott el, ezért a férfi egy kenyérszeletelő kést vett magához és még több szúrást ejtett rajta, majd a nőt sorsára hagyva mellé feküdt és elaludt.

A sértett holttestét másnap férje találta meg a híd alatt. A nő halála a többszörös szúrt sérülés és traumás shock miatt következett be, heveny keringés-és légzés összeomlással.

A nyomozás során a férfi beismert egy korábban elkövetett gyilkosságot is. 2020 őszén élettársával Salgótarjánban az egyik híd alatt laktak, szeptemberben csatlakozott hozzájuk egyik másik hajléktalan férfi. A vádlott féltékeny lett a férfira, aki nemi kapcsolatot szeretett volna létesíteni élettársával, ezért a keze ügyébe került késsel mintegy ötször a férfi felsőtestébe szúrt. Ezután a nő is magához vette a kést és még legalább kétszer ő is megszúrta a sértettet. Miután a férfi életét vesztette, a vádlott felszólítására a nő a holttestet egy közeli szemétkupacban rejtette el, rongyokkal fedte le, majd a pár új tartózkodási helyet keresett magának. A nő az eset után külföldre menekült.

A sértett halálát a többszörös mellkasi és hastájéki szúrt sérülés okozta, holttestét 2021 januárjában az elkövető mutatta meg a nyomozóknak.

Az ügyben a Nógrád Megyei Főügyészség a férfi ellen több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette, míg élettársa ellen társtettesként elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat. A vádiratban arra az esetre, ha a vádlottak elismerik a bűncselekmény elkövetését és lemondanak tárgyaláshoz való jogukról a főügyészség a férfival szemben életfogytig tartó, míg a nővel szemben 8 év szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

A rendőrség felvételei az alábbi linken érhetőek el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-ketszer-olt