Kiengedték a börtönből az egykori sztárnyomozót

Több mint két évet húzott le a börtönben az egykori sztárzsaru, Labanc Ferenc. A volt nyomozó nemrégiben feltételesen szabadult, jelenleg egy hotelben él, és a hogyan továbbon gondolkozik.

A rácsok mögé zsarolás, önbíráskodás kísérlete és befolyással üzérkedés miatt került. Labanc ahogy a bíróságon, most is ártatlanságát bizonygatja, egyetlen vádpontban sem tartja magát bűnösnek. Szerinte az ítélet egyetlen ember állításain alapult, ő és társai védekezését szinte meg sem hallotta a döntéshozó.

Ezzel szemben a vádiratban az áll: egy volt rendőr kollégájával közös céget vezettek, amely többek között adósságrendezést és követelésbehajtást vállalt. Megbízóikkal elhitették, hogy volt rendőri kapcsolataikat bevetve, nem nyilvános adatokat is meg tudnak szerezni, sőt az eljárásokat is befolyásolni képesek. A megrendelőtől az előleget beszedték, a tényleges munkát azonban nem végeztek. Aki ezt szóvá tette, azt erőszakkal megfenyegették, és kilátásba helyezték, hogy az érdekeltségükbe tartozó bűnügyi magazinban lejáratják.

- Ebből egy szó sem igaz. Valakinek vagy valakiknek évek óta szúrom a szemét, ahogy a társam is, és most végre bosszút tudtak állni. Tizennyolc évig voltam rendőr, már akkor is rám akarták sütni, hogy korrupt vagyok, ezért is rúgtak ki végül. De ez nem így van. Csak nézze meg valaki, hogy mi volt vagy van a nevemen és azonnal rájön az igazságra. Kemény, hajthatatlan zsaru voltam, olyan bűncselekményeket is lelepleztem, amelyeket talán nem kellett volna. Sok befolyásos ember tyúkszemére ráléptem, akik úgy látszik sosem felejtették ezt el nekem- fakadt ki lapunknak az apró hotelszobában Labanc.

Ferenc sikerei csúcsán a rendőrség speciális akciócsoportjánaka (Cattani-csoport) tagja volt. Állítása szerint legalább 2500 embert küldött hosszabb-rövidebb ideig a rácsok mögé. Miután elbocsájtották Tasnádi Péternek dolgozott, állítólag vele akarta a vállalkozó megöletni a feleségét, ám a megbízást nem vállalta el.

- Nem volt egyszerű pillanat, amikor életemben először nekem is be kellett vonulnom a börtönbe. Be kell vallanom, a tököli börtönben nagyon normálisan bántak velem. Semmiféle atrocitás nem ért, pedig egy volt zsarut meg szoktak találni a rabok. Talán szerencse, hogy sosem indulatból dolgoztam, korrekten bántam a bűnözőkkel. Természetesen sok olyan emberrel is találkoztam, akit én juttattam még annak idején rács mögé. Érdekes pillanat volt, amikor Tanyi György a nyakamba borult és ölelgetett. Ő volt, aki a lóversenypályán rálőtt Lakatos Csabára- mesélte börtönbéli élményeit az exzsaru

Labanc a börtönben is hamar feltalálta magát, pár hónap után zárkaparancsnok lett.

