A szigetszentmiklósi járőrök szűrték ki a forgalomból azt a román honosságú járműszerelvényt, amely az M0 autóúton közlekedett 2021. október 4-én délután. A mérés alátámasztotta sejtésüket, a "húzón" és a tréleren is plusz kilókat mutatott a műszer. A 404 kilogramm túlsúly miatt a sofőrnek 100 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Bónuszként 20.000 forint helyszíni bírságot is be kellett fizetnie szabálytalan áruszállítás miatt.

Aznap egy másik karavánt is kivezettek a forgalomból a rendőrök. A bolgár honosságú járműszerelvény, a megengedettnél 65 kilogrammal többet nyomott.A sofőrnek 50 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A járműveket a rendőrök leparkoltatták, mindkét sofőr csak a szabálytalanság megszüntetése után folytathatta útját.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy:

járművet megterhelni oly mértékig szabad, hogy tömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg!

a rakományt a járművön - annak belsejében, illetőleg rakfelületén - úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse!

gondoskodni kell a rakomány egyenletes elhelyezéséről azért, hogy az a jármű stabilitását számottevően ne rontsa!

a járművön túlnyúló rakományt, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szerint meg kell jelölni!

