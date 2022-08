Kiderült, mire készült halála előtt Berki Krisztián: „Hogyan hat a párkapcsolatra a drog és egyéb függőségek?”

Megosztás itt:

Több mint tízéves barátság fűzte Berki Krisztiánhoz az ismert pszichológust, Roboz Zsókát. Először tévéműsorok után kezdtek beszélgetni, idővel a legmélyebb barátság alakult ki köztük.

– Két személyisége volt: „a Berki” és „a Krisztián”. Az utóbbi pontos volt, megtisztelte a munkatársait, izgult és felkészült az adások előtt. Nem véletlen, hogy míg sokan gyűlölködésbe kezdtek, amikor meghalt, azok, akik közelről ismerték, akik dolgoztak vele, egytől egyig bírták. Hogy miért? Mert alapvetően egy jó ember volt, és ez érződött benne! – mesélte májusban elhunyt Berki Krisztiánról a hot!-nak a pszichológus.

Zsóka szerint Krisztián empatikusan közelített azok felé, akikkel dolgozott. Ha magánéleti problémájuk volt, figyelembe vette.

Odafigyelt mások igényeire. Sosem felejtem el, hogy amikor eldöntöttük, hogy közös podcast sorozatot indítunk, és kibérelte azt az irodát, amelyben az élete utolsó napján rátaláltak, megjegyeztem neki, hogy túlságosan legénylakás hangulata van. Pár nap múlva hívott, hogy megmutassa: talált egy szponzort, aki telerakta a teraszt gyönyörű virágokkal. Máskor, ha megbeszélésünk volt, ahová vendégeket hívtunk, külön felhívott, hogy olyan üdítőt hozzak, amilyet a vendégek szeretnek

– mesélte.

Zsóka szerint Berkinek negyven fölött kezdett elege lenni a korábbi imidzséből, és irányt akart váltani.

– Kereste önmagát, komoly életközépi válságban szenvedett, nem akart beleragadni az influenszer szerepbe.

Krisztián a terveit is megosztotta Zsókával – azt is, hogy miben szeretne változni, fejlődni.

Tanácsadó akart lenni, el is végzett volna egy képzést; nem pont pszichoterápiát, hanem olyasmit, ami rá illik. A tervezett podcast sorozatunkban olyan dolgokról akart beszélgetni, amik őt is foglalkoztatták. Az első téma: „A narcisztikus férfival való kapcsolat”. Meg akarta érteni, hogy ő miben hordoz ilyen jegyeket. A nőket nagyon vonzza ez a típus, de, egy idő után rájönnek, hogy nem tudják megváltoztatni, nem tudnak együtt élni vele. A második téma: „Hogyan hat a párkapcsolatra a drog és egyéb függőségek?” A harmadik téma: „Mit tehetsz, ha a második házasságod is megromlott? Otthagyod a gyereked anyját vagy tovább szenvedsz?” A negyedik téma, ami szintén a saját példáján okulva foglalkoztatta: „Mit tehetsz, ha a feleséged sikere túlnő a tiéden?” Pamela követőtábora ugyanis megduplázódott az övéhez képest

– sorolta Zsóka.

Zsóka hivatalosan nem volt Berki Krisztián terapeutája, de természetesen segítettek egymásnak, ahol tudtak. Mazsival kapcsolatban is számtalanszor fordult hozzá tanácsért.

– Az biztos, hogy meg akarta menteni a kapcsolatát Mazsival. A kicsi lányát, Emmát nagyon szerette, miatta is küzdött, hogy megoldják a problémáikat. Az ő oldalát ismerem inkább. Úgy vélem, nem voltak olyan problémáik, amiket ne lehetett volna megoldani, csak idő kellett volna még hozzá. Voltak visszaeséseik, de ez nem jelenti azt, hogy idővel ne tanulták volna meg jól működtetni a kapcsolatukat. Ma is el tudnám bőgni magam azon, amikor szó volt arról, hogy szájon csókolja a kislányát. Akkor azt mondta Krisztián: „Menyasszony korában már nem fogom megtenni!” Sajnos már tényleg nem… – mondta a magazinnak Zsóka, aki még mindig nem tette túl magát a barátja elvesztésén.

Borsonline