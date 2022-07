Kiderült, ki ölhette meg a csecsemőt, akinek a holttestét zacskóba tették és Miskolcra küldték

Megosztás itt:

Az egész település felháborodott, miután hazaengedték azt a fiatal nőt, aki gyermeke testét a szülés után egy zacskóba csomagolta Múcsonyban, majd az apró test a közel 30 kilométerre lévő Lyukóbányára került. A döbbenetes esetről a Bors is írt: a hatóságokat a védőnő értesítette, a zsaruk pedig - bár az anyát, J. Grétát bevitték kihallgatni - közigazgatási eljárás keretében vizsgálták először az esetet, azaz ekkor úgy tűnt, hogy nem gyilkosság történt. Azonban a múcsonyiakat teljesen lesokkolták a történtek:

Ismertük ugyan Grétát, és mindig is sejtettük, hogy valami nem stimmel nála, hiába volt érettségije és szakmája is, az anyukájáék segítették őt, és mindenkire tapadt, és szerette, ha vele foglalkoznak az emberek. De azt, hogy ilyet tenne, rémálmunkban sem gondoltuk. Ha az a pici esetleg halva is született, nem értjük, miért tette ezt vele- mondták akkor a Borsnak. Kiderült, hogy a környékbeliek nem is tudták, hogy gyermeket vár, rossz nyelvek szerint még hasleszorítót is viselt, hogy pár emberen és a védőnőn kívül senki ne szerezzen tudomást várandósságáról. Sőt, annyira el akarta hitetni mindenkivel, hogy nem várandós, hogy szülés előtt még egy testékszer behelyezésre is bejelentkezett, mintha mi sem történt volna.

Információink szerint a kihallgatás után az anyát, J. Grétát el is engedték, amin a helyiek mélységesen meg is döbbentek

Hallottuk, hogy hazaengedték, amin szinte mindenki megbotránkozott. Itt nem nagyon láttuk, lehet, hogy nem igazán akart mutatkozni, amit meg is értünk. Mi sem szerettünk volna vele közösködni, mert ugyebár korábban is furcsán viselkedett, de ezek után már nem tudtuk, mit is mondhatnánk neki- vélekedett az ismerős.

Azonban a rendőrök kiderítették, hogy Gréta közel sem olyan ártatlan, mint amilyennek korábban tűnt.

- A Miskolci Rendőrkapitányság a beszerzett információk, és az elsődleges szakorvosi vizsgálatok alapján közigazgatási hatósági eljárást indított egy múcsonyi újszülött halálával kapcsolatban. Az elvégzett nyomozási cselekmények, és a beszerzett szakértői véleményeket követően a 29 éves anyát 2022. július 18-án a rendőrök előállították a főkapitányságra - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. Grétát azóta először őrizetbe vették, ezután kezdeményezték letartóztatását is.

