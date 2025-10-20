Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

Megosztás itt:

A veol.hu emlékeztetett: vasárnap újabb motoros tragédia történt vasárnap az országban. Bagimajor és Kengyel között egy kereszteződésben halt meg egy 30 év körüli férfi.

A baleset híre gyorsan bekerült a közösségi motoros csoportokba, ahol azt írják, hogy

a 38 éves családapa egy tiszaföldvári lemezlovas, DJ SziZo volt.

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint szerint egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek.

Fotó: MTI/Donka Ferenc