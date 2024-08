Kiderült: két ember is életét vesztette az M1-esen történt horrorbalesetben

A két kamion közé szorult egy személyautó, amelynek két utasa a helyszínen életét vesztette. A helyszínre érkező tűzoltók daru segítségével lehúzták a kamiont az összeroncsolódott személyautóról, és kiemelték az áldozatokat a személyautóból. Az egységek feszítővágó berendezéssel és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A szalagkorlát mintegy százötven méter hosszan roncsolódott a tragikus baleset során. A katasztrófavédők helyszíni fotókat is közöltek a szerencsétlenségről.

